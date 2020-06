Stát by měl podle experta pomoci zdravotní turistice, přináší mld. Kč

Praha - Stát by měl podpořit zdravotní turistiku, která do České republiky přináší miliardy korun ročně. Podpořit by ji mohl marketingovou kampaní, dotací letenek, případně agenturám a zdravotnickým zařízením závislým na tomto segmentu poskytnout dotace. Kvůli omezení cestování z důvodu zamezení šíření koronaviru podnikatelé v tomto oboru nemají příjem. Bez pomoci státu jim hrozí krach, a zdravotní turistika se tak pravděpodobně přesune do jiných zemí. ČTK to dnes řekl Zdeněk Dvořák, majitel společnosti Praga Medica, která je zprostředkovatelem zdravotních zákroků v ČR.

V České republice se podle Dvořáka před pandemií provádělo několik set zákroků denně na "zdravotních turistech". Praga Medica by letos podle něj za běžné situace byla schopna odbavit kolem 1500 velkých zákroků. Průměrná cena jednoho je zhruba 3500 eur (94.500 korun). "Naši klienti navíc utrácejí během svého pobytu také za ubytování, dopravu, stravu, nákupy, průvodcovské i jiné služby," uvedl Dvořák.

O zdravotní turistiku mají podle Dvořáka zájem především Britové a Němci. Zatímco turisté z Velké Británie přijíždějí kvůli větším zákrokům, Němci díky menší vzdálenosti absolvují častěji menší, například stomatologická ošetření. "Myslím, že je pro nás nyní velká příležitost stáhnout rakouský trh, kdy je uzavřené Slovensko a Maďarsko," řekl Dvořák. Z Evropy podle něj dále do ČR za zdravotním ošetřením přijíždějí lidé z Nizozemska či Švýcarska. Výjimkou nejsou ale také klienti z arabských zemí nebo Spojených států.

Vyhledávanými obory jsou podle Dvořáka plastická chirurgie, stomatologie, ortopedie, ale také operace očí, léčba rakoviny nebo zákroky související s obezitou.

Podnikatelé ve zdravotní turistice podle Dvořáka nedosáhnou na úvěrové programy se státní zárukou COVID, protože jsou vyhodnocováni jako rizikoví. V Maďarsku nebo Turecku se podle něj ale v minulosti osvědčila propagace a dotace letenek.

Peníze od zahraničních klientů klinikám podle Dvořáka umožňují nakupovat nové vybavení, které pak využívají také čeští pacienti. Pro mnohé lékaře jsou prestiž a výnosy spojené se zdravotní turistikou důvodem, aby neodcházeli do zahraničí.

Obor zdravotní turistiky je podle Dvořáka přes postupné uvolňování opatření stále ochromen. Týká se to povinnosti negativních testů na covid-19 či nedostatečného leteckého spojení.

Vláda v pondělí schválila, že od 15. června budou moci bez omezení do republiky přijíždět turisté ze Slovenska, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska či Švýcarska. Negativním testem se budou muset prokázat Italové, Španělé, Francouzi, dále hosté z Belgie, Dánska nebo Velké Británie.