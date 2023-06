Stát bude spolufinancovat projekt Evropské hlavní město kultury až 480 miliony

Vimperk (Prachaticko) - Ministr kultury Martin Baxa (ODS) uspěl na jednání vlády ve Vimperku s žádostí o zvýšení rozpočtu svého resortu o dotaci na přípravu projektu Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2028. Suma by se měla rozdělit do šesti let 2024 až 2029, a to do maximální výše 480 milionů korun. O vládním rozhodnutí informoval na tiskové konferenci premiér Petr Fiala (ODS). Ve finále jsou Broumov v Královéhradeckém kraji a České Budějovice na jihu Čech. Vítěz bude známý 30. června.

Akce Evropské hlavní město kultury je iniciativou Evropské unie, jejímž cílem je zdůraznit bohatství a rozmanitost evropských kultur, jejich společné aspekty i tradice. Podle pořadatelů chce také poukázat na to, že Evropa byla centrem bohatého a rozmanitého uměleckého rozvoje a evropská města hrála významnou úlohu při tvorbě a šíření kultury.

Za organizaci a řízení soutěže je odpovědné ministerstvo kultury. Za výběr vítězného města odpovídá mezinárodní porota složená z 12 odborníků, která pro udělení titulu doporučí město nejlépe splňující předem daná specifická kritéria. Rozhodnutí předpokládá spoluúčast státu na financování projektu. V předložených projektech jednotlivá města proto vždy uvádějí předpokládaný podíl státu na financování. Vítězné město bude podle podmínek dotace muset vládě do konce roku 2029 dodat vyhodnocení projektu.

V České republice se do soutěže přihlásila města Brno, Broumov, České Budějovice a Liberec. Finalisty porota vybrala loni v říjnu.

Evropská komise uděluje vítězným městům peněžní cenu vytvořenou na počest iniciátorky projektu Meliny Mercouriové ve výši 1,5 milionu eur (asi 35,4 milionu korun).

Během trvání soutěže jsou pro každý rok vybrané dva členské státy, v roce 2028 to bude Česká republika a Francie. Za více než 35 let titul získala dvě česká města, v roce 2000 Praha a o 15 let později Plzeň.