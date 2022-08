Stát a samosprávy vydaly ke konci července na uprchlickou krizi 12,6 miliardy Kč

Praha - Stát, obce a kraje vydaly ke konci července na zvládání uprchlické krize v souvislosti s válkou na Ukrajině 12,6 miliardy korun. Z toho výdaje ze státního rozpočtu činily 10,5 miliardy korun. Nejvíce šlo na sociální dávky a další výdaje ministerstva práce a sociálních věcí, a to 6,3 miliardy korun. Na dotaz ČTK to sdělilo ministerstvo financí. Do celkových výdajů ještě nejsou zahrnuty výdaje obcí a krajů za červenec. Řádově jde o desítky milionů korun. Bilance za první půlrok od napadení Ukrajiny ruskými vojsky zatím není uzavřena.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. ČR přijala na počet obyvatel nejvíc uprchlíků. Ministerstvo vnitra vydalo běžencům přes 415.000 víz k ochraně. Část z uprchlíků se už vrátila do vlasti. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280.000 až 300.000 běženců.

Podle ministerstva práce Česko poskytlo válečným uprchlíkům z Ukrajiny na humanitárních dávkách za půl roku od začátku ruské invaze 5,9 miliardy korun. Domácnostem v ČR stát na ubytování příchozích přispěl částkou 846 milionů korun.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na konci června náklady na péči o běžence odhadovala na 3,9 miliardy korun. Menší pojišťovny evidují dosud náklady v jednotkách či nižších desítkách milionů Kč. VZP měla v polovině srpna mezi uprchlíky 349.000 pojištěnců.

Na adaptační a jazykové kurzy, které provozuje přes 400 organizátorů, si organizace rozdělily podle ministerstva školství zhruba 300 milionů korun. Peníze měli organizátoři vyčerpat na aktivity do konce srpna, od září do prosince ministerstvo počítá s 200 miliony korun. V dubnu přitom ministerstvo na skupiny pro uprchlíky ve věku od tří do 15 let vyčlenilo 1,25 miliardy korun a na kurzy češtiny pro běžence ve věku 14 až 18 let 150 milionů korun. Úřad pak ještě vypsal další dotační program se 100 miliony korun na podporu prázdninových jazykových kurzů pro děti ve věku šest až 18 let.

Na počátku dubna odhadl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), že celoroční náklady na zvládnutí migrace z Ukrajiny budou zhruba dvě miliardy eur, tedy přibližně 50 miliard korun. Ke konci května činily výdaje spojené s uprchlickou krizí 7,2 miliardy korun, uvedlo ministerstvo financí.

Vedle peněz na zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny stát pomáhá Ukrajině s vyzbrojováním. Do země poslalo podle informací z poloviny června zbraně asi za 3,7 miliardy korun, poskytlo i materiální a humanitární pomoc. V humanitárních sbírkách a sbírkách na zbraně pro Ukrajinu Češi od začátku ruské invaze poslali víc než čtyři miliardy korun a přispívají dál. Vyplývá to z informací největších organizátorů sbírek. Nejvíc peněz darovali jednotlivci, organizace a firmy hned po útoku, jen během prvních 14 dní se sešly dvě miliardy korun.