Šťastný pomohl dvěma góly k výhře Mladé Boleslavi nad Brnem

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 30. kole extraligy Brno 3:0 a bodovali v šestém zápase v řadě. Všechny branky vstřelil domácí tým při nestandardním počtu hráčů na ledě. První dva góly dali Bruslaři v přesilových hrách, třetí přidali při soupeřově hře bez brankáře. Dvěma góly se na výhře Středočechů podílel útočník David Šťastný, druhé čisté konto v sezoně udržel Jan Růžička.

V první třetině zápasu byli aktivnější domácí hokejisté, a to i díky dvěma přesilovým hrám. Ani jednu z nich ale nevyužili. Největší šance prvního dějství pak přišla na straně druhé, když tři vteřiny před odchodem do kabin mohl střílet do odkryté branky Schneider, ale na přihrávku ideálně nedosáhl a nezakončil přesně.

Skóre se měnilo poprvé ve 23. minutě, kdy domácí využili svou třetí přesilovku v zápase zásluhou povedené teče Aldersona. V hlavní roli zbytku třetiny pak byla boleslavská vánoční posila Claireaux. Francouzský reprezentant se nejprve proháčkoval do zakončení až před brankáře Vejmelku, v další přesilové hře pak trefil tyčku.

Další využitou přesilovku si domácí přichystali na úvod třetí třetiny. Tentokrát se prosadil i se šťastným odrazem puku od jednoho z brněnských hráčů i Vejmelkovo rameno Šťastný.

Kometa se ve třetí části snažila o vyrovnání, výrazně zvýšili střeleckou aktivitu, ale domácí brankář Růžička nepropustil za svá záda žádný puk. Se svými spoluhráči přestál i přesilovku soupeře povýšenou odvoláním gólmana. V samotném závěru upravil na konečných 3:0 při pokračující power play Šťastný, který si tak připsal již 16. gól v sezoně.

Hlasy trenérů po zápase: Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Celý zápas jsme měli dobrý pohyb, vytvářeli jsme si hodně příležitostí. Jsme rádi, že po první bezbrankové třetině, jsme se prosadili v té druhé. Pak jsme se takovým trpělivým výkonem dopracovali k vítězství. Věděli jsme, že Kometa je silná v rychlém protiútoku a v přesilovce, což se nám podařilo jim mockrát nenabídnout. Nějaké šance Kometa měla, ale něco jsme i se štěstím ubránili." Jan Zachrla (Brno): "Zápas se vyvíjel díky naší nedisciplinovanosti jednoznačně. Na takové úrovni je čtrnáct minut v oslabení strašně moc. Do toho ještě neplodnost na naší straně v brankových příležitostech, a proto je nula na našem kontě."

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 23. Alderson (Claireaux, Bernad), 43. D. Šťastný (Ševc, Jääskeläinen), 60. D. Šťastný. Rozhodčí: Hejduk, Obadal - Kajínek, Votrubec. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Bez diváků.

Mladá oleslav: J. Růžička - Ševc, Hrbas, Pláněk, Šidlík, Fillman, Bernad - J. Stránský, Bičevskis, Strnad - D. Šťastný, Cienciala, Lunter - Alderson, Claireaux, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Brno: Vejmelka - Pyrochta, F. Král, O. Němec, Bartejs, Freibergs, Gulaši, Mlčák - Mueller, P. Holík, Schneider - Klepiš, Brabenec, Zaťovič - Horký, Kusko, Valský - Šoustal, F. Dvořák, Bondra. Trenér: Zábranský.