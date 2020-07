Starty v NHL jsou pro mě hnacím motorem, říká Kaut

Pardubice - Hokejový útočník Martin Kaut zodpovědně trénuje na novou sezonu s touhou prodrat se do prvního týmu Colorada. Dnes vyjel poprvé na led s Pardubicemi. V přípravě ho ženou vpřed vzpomínky na devět zápasů, v nichž na sebe během stále nedokončeného ročníku NHL navlékl dres Avalanche. Dal v nich dva góly.

"Určitě to je pro mě hnací motor, že jsem mohl ochutnat NHL. Když si na to tak vzpomenu, jak jsem přišel v patnácti do Pardubic... Nechtěl jsem vůbec trénovat a byl jsem líný. Tady v Pardubicích mi ale otevřeli oči," přiznal Kaut v rozhovoru pro ČTK a Deník.

Pomohl mu tehdy i o více než deset let starší bratr Tomáš. "Hodně mi pomohlo, že jsem s ním tady mohl bydlet. Trošku mě sekýroval," smál se Kaut. "Ale vážně mi to otevřelo oči a pochopil jsem, že bez té dřiny to prostě nejde, jen talent nestačí. V Americe to platí ještě asi tak čtyřnásob," doplnil. Lenost už je tedy definitivně pryč? "Musí být pryč. Občas to sice v sobě cítím, ale dobře vím, že musím. A že je hrozně znát každý trénink, který si dám navíc. Musím v tom stejně i pokračovat."

V zámoří má za sebou už dva roky, byť většinou na farmě v AHL. "Bavil jsem se o tom teď nedávno s agentem, jak jsem rád, že jsem byl ty dva roky na farmě, protože mě to posunulo jak mentálně, tak i hokejově. V té první sezoně jsem tam byl s Pavlem Francouzem a bavil se hodně s ním, trošku jsem se bál bavit s ostatníma klukama, ale pak mi moc pomohlo, jak jsem tam byl sám," pochvaloval si Kaut.

"I když to byla těžká sezona a já byl prvních deset zápasů bez bodu. Říkal jsem si, že je asi něco špatně, tak jsem chtěl něco změnit, ale ten den jsem pak začal otřesem mozku a byl tři měsíce mimo. To bylo těžké období, ale pomohla mamka, když přijela a měsíc tam se mnou byla. Pak se to vše otočilo a ta dřina se mi vrátila. Začalo se mi dařit na farmě, pak mě povolali nahoru, zahrál jsem si i proti Nečimu (Martinu Nečasovi), takže super. Chci v tom pokračovat, ale už ne na farmě," pousmál se Kaut.

Možnost být v prvním týmu Colorada pro něho představovala jiný svět. "Něco neskutečného. Byla půlnoc, já hrál playstation, a protože jsme měli druhý den volno, tak jsem si říkal, že budu hrát do noci. Trenér volal a hned mě zdrbal, proč jsem ještě vzhůru, snad jen ze srandy, ale každopádně mi řekl, že se mám druhý den hlásit. A protože v Čechách už bylo ráno, tak jsem to hned volal rodičům. Byli šťastní," připomněl Kaut.

Užíval si pak každý zápas. "Být vedle takových hvězd, jako je Nathan MacKinnon a další... Postupem času jsem si ale řekl, že z toho nesmím být tak vyjevený. A místo toho předvést, proč jsem tady a co ode mě očekávají. Snad se to povedlo," věřil Kaut.

Vše bral i jako obrovskou zkušenost do budoucna. "Jsem hrozně rád, že se mi to povedlo, protože už jsem si tím splnil dětský sen. Nikdy by mě nenapadlo, že já, kluk ze Žďáru, z malého města, to dotáhnu až takhle vysoko. Doufám, že budu v NHL ještě pár let hrát, ale teď se soustředím na to, abych nic nepodcenil a měl dobře nastavenou hlavu pro případný začátek tady v Pardubicích, kdybych měl svolení hrát extraligu. Na to se musím připravit. Ale kdo ví, jak to celé nakonec bude," přemítal Kaut.

Pro dohrání sezony už ve střehu být nemusí. "Na rovinu mi řekli, že tuhle sezonu už asi ne. Je tam hodně kluků z farem. Je to i byznys, je rozdíl, zda budu mít po této sezoně tři roky smlouvu díky jen devíti startům, nebo jen dva. Desátý zápas už mi nedali právě kvůli smlouvě, i proto mi řekli, že tady můžu zůstat. Rozhodli se tak a já to musím respektovat. Teď si jen přeju, abych tady mohl hrát, ale záleží to samozřejmě na Coloradu," konstatoval Kaut.

Prioritou NHL je nyní dohrání sezony, ale jaký je výhled pro AHL? "Tam záleží hrozně na fanoušcích. Co jsem tak slyšel, tak AHL začne nejdříve až někdy v únoru, jen tak se nerozjede. NHL má začít 1. srpna. Na druhou stranu mě to mrzí, že u toho nemohu být, protože když se podívám na ten tým, je docela silný. A myslím, že Avalanche mají velkou šanci vyhrát Stanley Cup. Takový je ale hokejový život, prostě jsem tady v Pardubicích a čekám na další pokyny z Colorada," řekl Kaut.

Období koronavirovvé krize vnímá jako velmi složité. "Nikdy jsem si ničím takovým neprošel. A doufám, že už neprojdu. Má to tak hodně kluků. Vypadá to, že dost hráčů ze zámoří - z NHL i z farem - bude začínat tady. Co se tak s nimi bavím, jsem asi jediný, kdo to má zakázané. Joe Sakic mi ale řekl, že je rozdíl, když je hráč draftovaný z 1. kola, nebo ze šestého. Nechce, abych se zranil," připomněl komunikaci s generálním manažerem 16. hráč předloňského draftu.

"Chápu to, ale připomínám, že já se zranil na farmě při tréninku, když jsem narazil hlavou do mantinelu a měl jsem tři měsíce otřes mozku. Jsem mladý kluk a potřebuju hrát a zlepšovat se. Vědí, že chci hrát, ale záleží na nich. Poslední zápas jsem odehrál někdy 10. března. Pak jsem byl asi 14 dní v Americe a pak jsem letěl do Čech," dodal Kaut.

Let absolvoval na rozdíl od některých jiných hráčů v pohodě. "Já to měl super. Chytili jsme poslední let, letěli jsme s Francikem (Francouzem) a jeho rodinou přes Irsko, letělo nás v letadle asi deset, takže to bylo zajímavé. Docela dlouho jsme čekali na letišti, dohromady to vyšlo asi na dvacet hodin, což se ještě dalo," uvedl Kaut.