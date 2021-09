Startuje turnaj tenistek v Ostravě, Plíškovou vyřadilo zápěstí

Praha - Pár dnů po volejbalovém mistrovství Evropy mužů se Ostrava dočká další velké sportovní akce. Vysokou síť v Ostravar Aréně nahradí nízká tenisová při ženském turnaji J&T Banka Ostrava Open 2021. Akce přilákala světové hvězdy, ale o tu největší domácí dnes přišla - světová trojka Karolína Plíšková se kvůli problémům se zápěstím odhlásila.

Druhý ročník turnaje okruhu WTA kategorie 500 s dotací 565.530 dolarů startuje o víkendu kvalifikací. Hlavní soutěž se na tvrdém povrchu koná od pondělí do neděle.

Fanoušci se můžou při neúčasti Plíškové těšit na další přední české hráčky. V pavouku budou letošní královna Roland Garros Barbora Krejčíková, dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová a únorová semifinalistka Australian Open Karolína Muchová.

"Není úplně jednoduché omlouvat se z účasti na turnaji, který se hraje před diváky a v domácím prostředí. Velice mě to mrzí. Opravdu jsem v posledních měsících vnímala podporu spousty lidí z Česka," uvedla letošní finalistka Wimbledonu Plíšková v tiskové zprávě.

Se zápěstím mívá Plíšková problémy a nyní se ozvalo před grandslamovým US Open, na kterém došla do čtvrtfinále. "Nebylo možné to díky postupu v turnaji adekvátně léčit. Vzhledem ke zhoršení obtíží jsme se dohodli na třítýdenní pauze od turnajové zátěže a léčbě," uvedl specialista na chirurgii zápěstí ortoped Radek Kebrle, v jehož lékařské péči Plíšková je.

Kebrle v prosinci 2016 zachránil kariéru Kvitové, které sešil sedm šlach a dva nervy levé ruky, pořezané při přepadení v jejím prostějovském bytě.

Z grandslamových šampionek přijedou i Němka Angelique Kerberová, Polka Iga Šwiateková a Lotyška Jelena Ostapenková. Představí se také olympijská vítězka z Tokia Belinda Bencicová ze Švýcarska či letošní finalistka Roland Garros Anastasija Pavljučenkovová.

Loni ostravský turnaj v upraveném kalendáři WTA nahradil čínské dějiště Čeng-čou, konal se v kategorii Premier a hrál se koncem října. Královnou se stala Běloruska Aryna Sabalenková, která ovládla dvouhru a v páru s Belgičankou Elise Mertensovou i čtyřhru.