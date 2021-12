Startuje Rallye Dakar, potřetí v Saúdské Arábii a tradičně s řadou Čechů

Džidda (Saúdská Arábie)/Praha - Potřetí v historii v Saúdské Arábii a tradičně s početnou českou účastí bude v sobotu 1. ledna zahájen 44. ročník Rallye Dakar. Hlavními českými postavami budou motocyklista Martin Michek, Martin Prokop v kategorii automobilů, Josef Macháček s buggynou a piloti kamionů Martin Macík a Aleš Loprais. Celkem by na startu měly být téměř čtyři desítky Čechů včetně dvou žen Olgy Roučkové a Olgy Lounové.

Michek v lednu desátým místem vyrovnal české maximum Stanislava Zlocha mezi motocyklisty z roku 1998. Teď se pokusí výsledek ještě vylepšit. "Jsem ale nohama na zemi. Vím, že abych vyhrál nebo byl do trojky, do pětky na Dakaru, to bych musel mít veliké štěstí. Furt je tady 20 až 25 fabrických jezdců. Já jim chci zamotat hlavu, aby pokaždé, když jdou spát, měli v hlavě jméno Michek a přemýšleli, jak je možné, že nefabrický jezdec může být mezi námi. Chci jim ukázat, že s nimi dokážu bojovat," řekl Michek ČTK.

Prokop se ve třech z dosavadních šesti startů dokázal prosadit do první desítky, jeho maximem je šesté místo z roku 2019. "Desítka je ale každý rok těžší a těžší. Uvidíme, jaká bude obtížnost tratě, protože ta nám vždy nahrávala. V Saúdské Arábii se jede více na krev a někteří divočáci tak získávají více než dříve v Jižní Americe," uvedl Prokop, jenž nejlepšího výsledku dosáhl v Peru.

Tradičně sledovaná je v Česku kategorie kamionů, kterou šestkrát v kariéře ovládl ve čtvrtek zesnulý Karel Loprais. Navázat na jeho odkaz se snaží Macík, Lopraisův synovec Aleš nebo Martin Šoltys. "Já i tým jsme pro úspěch udělali maximum, více jsme udělat nemohli. Maximum děláme každý rok a zase jsme se posunuli o kus dál. Víme, že máme výbornou techniku, ale je to jen technika. Stát se může cokoliv. Věřím posádce a nevím, proč by se to nedařilo," řekl Macík a dodal, že k velkému úspěchu je potřeba závodit dva týdny "na hraně". "Šance, že dojedu v Top 3, je stejná, jako že nedojedu," podotkl.

Výraznou českou stopu bude mít kategorie Klasik, ve které se představí dalších šest posádek a navigátor Josef Kalina pojede v barvách týmu Fesh Fesh se slovenským pilotem Radovanem Kazarkou. Kategorii, která svými pravidly připomíná jízdu pravidelnosti a účastníci nemusí absolvovat náročnou trať, zařadili organizátoři do Dakaru podruhé. Při premiéře skončil Ondřej Klymčiw devatenáctý.

Pořadatelé pro posádky připravili 8098 km dlouhou trať s 12 etapami, z nichž 4240 km tvoří měřené zkoušky. V kategorii automobilů obhajuje vítězství rekordman rallye Stéphane Peterhansel z Francie, který má na kontě čtrnáct prvenství. Mezi motocyklisty byl v lednu nejrychlejší Argentinec Kevin Benavides, kamionům kraloval Rus Dmitrij Sotnikov.

Posádky s českou účastí:

Motocykly: Milan Engel (KTM), Martin Michek (KTM), Jan Brabec (KTM), David Pabiška (KTM).

Čtyřkolky: Tomáš Kubiena (Yamaha), Zdeněk Tůma (Yamaha).

Auta: Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford); Miroslav Zapletal, Marek Sýkora/SR (Ford).

SSV (buggy): Josef Macháček, Pavel Vyoral (Can-Am).

Kamiony: Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (Iveco); Aleš Loprais, Petr Pokora, Jaroslav Valtr ml. (Praga); Martin Šoltys, Roman Krejčí, Jakub Jiřinec (Iveco); Tomáš Vrátný, Jaromír Martinec, Bartolomiej Boba/Pol. (Ford); Tomáš Tomeček, Leopold Paďour, Niccolo Funaioli/It. (Tatra); Ignacio Casale/Chile, Álvaro León/Chile, Tomáš Šikora (Tatra).

Klasik: Ondřej Klymčiw, Tomáš Böhm (Škoda 130 LR); Martin Čábela, Olga Lounová (Mercedes G500); Olga Roučková, Robert Knobloch (Suzuki Samurai); Dušan Randýsek, František Randýsek (Land Rover); Zdeněk Ondráček, Vlastimil Forejt (Toyota Land Cruiser); Petr Fiala, Tomáš Fiala (Land Rover); Radovan Kazarka/SR, Josef Kalina, Róbert Kasák/SR (Tatra 815).

Program 44. ročníku Rallye Dakar:

1. ledna - prolog: Džidda - Háil (614 km celkově/19 km rychlostní zkouška),

2. ledna - 1. etapa: Háil - Háil (514/333),

3. ledna - 2. etapa: Háil - Artavíjá (568/338),

4. ledna - 3. etapa: Artavíjá - Kajsumá (555/368)

5. ledna - 4. etapa: Kajsumá - Rijád (707/465),

6. ledna - 5. etapa: Rijád - Rijád (560/346),

7. ledna - 6. etapa: Rijád - Rijád (618/402),

8. ledna - volný den (Rijád),

9. ledna - 7. etapa: Rijád - Davadmí (701/402),

10. ledna - 8. etapa: Davadmí - Vadí ad-Davásir (830/395),

11. ledna - 9. etapa: Vadí ad-Davásir - Vadí ad-Davásir (491/287),

12. ledna - 10. etapa: Vadí ad-Davásir - Biša (759/375),

13. ledna - 11. etapa: Biša - Biša (501/346),

14. ledna - 12. etapa: Biša - Džidda (680/164).