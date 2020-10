Startuje projekt Digital Promotion 4.0

Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest ve spolupráci s agenturou CzechTrade a s podporou Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků vyhlašují online soutěž návrhů řešení digitální prezentace firem Digital Promotion 4.0. Cílem soutěže je zmapovat a porovnat existující nástroje v oblasti digitální prezentace, které lze využít pro propagaci českých výrobců a exportérů.

Zájemci, kteří se přihlásí, přispějí k prezentaci českého průmyslu. Soutěž pořádá CzechInvest a MPO ve spolupráci s CzechTrade a s podporou Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.

Kvůli aktuální situaci má český průmysl velmi omezené možnosti účasti na tuzemských i zahraničních veletrzích a podnikatelských misích a hledání nových exportních příležitostí je velmi obtížné. Tradiční proexportní nástroje tak prakticky ze dne na den přestaly fungovat. V době, kdy se nelze spoléhat na osobní kontakt, je potřeba najít moderní informační technologie, které mohou prezentaci českých firem v zahraniční podpořit.

„Řada českých firem se ocitla v situaci, kdy nemají efektivní způsob, jak prezentovat své výrobky a služby a jak udržovat kvalitní B2B a B2C kontakt se zahraničím. Z pozice státu proto chceme našemu průmyslu pomoct a najít řešení, které nejen pokryje aktuální potřebu suplovat běžné exportní kanály, ale nabídne zcela nový rozměr propagace v duchu národního hospodářského motta Czech Republic: the Country for the Future,“ říká k soutěži náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Soutěž Digital Promotion 4.0 má ukázat, jaké inovativní technologie pro digitální prezentaci současný trh nabízí a nakolik tyto technologie naplňují reálné potřeby exportérů. Dalším očekávaným krokem je vytvoření platformy, která by do budoucna mohla sloužit jako komplexní nástroj pro představení celého českého průmyslu a podrobné nabídky jeho jednotlivých oborů.

Pro koho je soutěž určena a jak se zapojit

Zúčastnit soutěže se může každý, kdo vlastní a používá aplikaci, technologii či jinou inovaci, prostřednictvím které je možné digitálně prezentovat produkty a služby. „S ohledem na čas a reálnou použitelnost technologie nehledáme myšlenku či nápad, ale hotová a funkční řešení, u kterých budeme moci vyhodnotit potenciál a praktickou využitelnost,” vysvětluje generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl a dodává: „Výsledky soutěže Digital Promotion 4.0 nám pomohou zmapovat používané technologie, ukázat možnosti současných řešení a díky tomu zaměřit pozornost správným směrem s cílem podpořit tuzemské firmy v dnešní limitující době.”

Do soutěže je možné přihlásit své řešení digitální prezentace od 26. října do 18. listopadu 2020. V tomto termínu budou zároveň probíhat konzultace zadání. Po ukončení přihlašování soutěžních projektů odborná porota zhodnotí zaslané návrhy dle předem stanovených kritérií a provede výběr nejlepších řešení, která postoupí do finále soutěže. To proběhne virtuálně v první polovině prosince a vítěze zde pomohou vybrat zástupci předních exportních firem a asociací.

Jaké je zadání a co se bude hodnotit

Pro všechny účastníky soutěže je připraveno jednoduché zadání – prostřednictvím svého řešení odprezentovat konkrétní produkt, inkubátor od firmy TSE, a tuto propagaci zahrnout jako součást digitálního rozhraní, do kterého bude možné doplnit další formy prezentace nejrůznějších produktů tuzemských firem, jako například videoprezentaci, diskuzní prostor či možnost přidání klientského a distribučního rozhraní. Kompletní zadání včetně hodnotících kritérií naleznete zde.

A podle čeho bude odborná porota řešení posuzovat? „Na prvním místě je pro nás jednoduchost a uživatelská přívětivost, aby řešení bylo nasaditelné v každodenní byznysové praxi. Zároveň však počítáme s přesahem ke komplexnější celooborové, respektive celonárodní prezentaci. Ruku v ruce s tím jde inovativnost, technologická úroveň řešení a vizuální dojem. Hledané řešení by mělo být také škálovatelné, modifikovatelné a využitelné v různých geografických a technologických podmínkách, to vše dle individuálních potřeb. V neposlední řadě by mělo u cílové skupiny vyvolat wow efekt a potvrdit směřování České republiky v oblasti technologických inovací. Činíme tak v souladu s Inovační strategii ČR 2019–2030, kdy situace s koronavirem zavádění inovací a transfer technologií významně urychluje,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Hlavní výhrou je přístup k potenciálním zákazníkům, propagace i dobrý skutek

Na vítěze soutěže Digital Promotion 4.0 je připraveno hned několik atraktivních cen. V první řadě všichni finalisté získají unikátní příležitost předvést svůj produkt před potenciálními klienty – průmyslovými svazy, asociacemi, předními exportními firmami a partnery ze státní správy. Ti všichni teď hledají nástroje, jak podpořit obchod, export a prezentaci ČR v tuzemsku i zahraničí. Hlavní cenou pro vítěze je pak ultramoderní chytré lůžko Eleganza 2, které do soutěže věnuje společnost Linet. Vítěz ho následně bude moci svým jménem věnovat vybranému zdravotnickému zařízení.

Partnerem akce je Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP), jejíž členové vedle hlavní ceny poskytli i materiály a podklady pro vytvoření soutěžního zadání.

„Je nám velkým potěšením se na tomto společném projektu podílet. Naším cílem je najít partnery pro tvorbu virtuálního prostředí, které nám v budoucnu významně pomůže s prezentací komplexních řešení a produktů našich členů. Je velmi správné, že se státní správa pomocí tohoto projektu snaží najít nástroj, který bude použitelný napříč obory,” uzavírá člen představenstva AVDZP pro export a obchod Petr Foit.

O CzechInvestu Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992. O Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) AVDZP je největší českou asociací ve zdravotnickém průmyslu. Sdružuje více než sto českých výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, technologií a služeb. Hlavní poslání představuje podpora jejích členů a vytváření co nejlepších podmínek pro jejich podnikání a růst. Asociace vznikla v roce 1992 a za více než čtvrtstoletí svého fungování se vypracovala v přední české profesní a stavovské sdružení, které zastupuje a hájí zájmy svých členů ve všech oblastech podnikání.