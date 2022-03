Startuje nová sezona formule 1 plná změn, titul obhajuje Verstappen

Sáchir (Bahrajn) - Velkou cenou Bahrajnu odstartuje o víkendu mistrovství světa vozů formule 1. Titul obhajuje nizozemský jezdec Max Vestappen z Red Bullu. Jeho rival Lewis Hamilton z Mercedesu zaútočí po loňském druhém místě na rekordní osmý triumf, kterým by se osamostatnil v čele historického pořadí od Michaela Schumachera. Po zavedení řady technických změn se očekává, že se do boje o titul zapojí více aktérů než dřív. Sezona zatím čítá po zrušení Velké ceny Ruska 22 závodů, seriál premiérově zavítá do amerického Miami a skončí 20. listopadu v Abú Zabí.

"V této sezoně necítím žádný extra tlak. Budu dělat to, co pořád. Všichni na startu začínáme od nuly a čeká nás vzrušující rok. Vloni jsme do toho dali vše až do posledního kola a jsme připravení udělat totéž i letos," řekl Verstappen, který na začátku března podepsal s Red Bullem novou smlouvu minimálně do roku 2028.

Čtyřiadvacetiletý jezdec vloni vyhrál MS poprvé. V dramatickém finále v Abú Zabí těžil také z kontroverzních verdiktů tehdejšího ředitele závodu Michaela Masiho. Po nestandardních krocích při aplikaci pravidla o safety caru získal Nizozemec v závěrečném kole výhodu a Hamiltona porazil. Masi v únoru ve funkci skončil a nově se budou v pozici ředitele závodů střídat Niels Wittich a Eduardo Freitas.

Mezinárodní automobilová federace FIA také omezila přímou komunikací šéfů týmů s vedením závodů, aby nedocházelo k pokusům o ovlivňování verdiktů. Vedle zavedení tzv. VRC (Virtual Race Control), které bude pomáhat řediteli závodu ze sídla v Paříži, upravila i regule o zpomalovacím vozu. Nově je výslovně řečeno, že před restartem závodu musí "všechny" vozy o kolo zpět předjet lídra se safety carem a zařadit se na konec pole. Předtím bylo použité slovo "jakékoliv".

Přestože se poražený Hamilton po závěrečném závodě sezony na řadu týdnů odmlčel, spekulace o jeho konci kariéry se nenaplnily. "Pokud si myslíte, že jste na konci minulé sezony viděli mé nejlepší výkony, počkejte, co uvidíte letos," vzkázal Hamilton.

Jeho novým týmovým kolegou je o třináct let mladší krajan George Russell, který u "Stříbrných šípů" nahradil Valtteriho Bottase. Finský pilot odešel do Alfy Romeo, kde nahradil Kimiho Räikkönena, jenž ukončil kariéru. Bottasovým parťákem bude Čou Kuan-jü, první čínský jezdec v historii F1. O kokpit v Haasu přišel kvůli invazi Ruska na Ukrajinu ruský pilot Nikita Mazepin, místo něj se do seriálu vrátil Kevin Magnussen z Dánska.

Vedle jezdeckých změn došlo k revolučním novinkám v technických pravidlech. Vozy mají podle nich přepracovanou aerodynamiku a vedle širších, osmnáctipalcových pneumatik disponují kryty nad předními koly nebo novou podobou zadních křídel. Díky odlišnému podvozku budou vozy produkovat větší přísavný efekt a mělo by docházet k častějšímu předjíždění.

"Myslím, že se pořadí bude v průběhu roku hodně míchat. Tempo vývoje vozů bude velmi rychlé. Někteří závodníci mohou překvapit a jiní zase budou v prvních závodech o něco dál, než se čekalo,“ řekl technický ředitel James Kay.

Titul v Poháru konstruktérů obhajuje Mercedes. "Stříbrné šípy" zaútočí na rekordní devátý triumf po sobě, během předsezonních testů ale představitelé stáje netajili rozpaky. Vedle Red Bullu má být silné také Ferrari. Italská stáj nevyhrála závod F1 od roku 2019 a na titul mezi jezdci čeká patnáctým rokem.

Stejně jako v minulém roce i letos se pojedou v rámci šampionátu tři tzv. kvalifikační sprinty - a sice v Imole, Rakousku a Brazílii. Nově ale získá body osm jezdů místo dosavadních tří. Vítěz jich dostane osm a každý další o jeden méně.

Další novinkou je snížený rozpočtový strop ve výši 140 milionů dolarů na sezonu nebo povinnost nasazovat do úvodních tréninků mladé piloty. Jezdci mohou nově do závodů startovat na libovolné směsi pneumatik, doteď museli mít stejné jako ve třetí kvalifikaci.

Po pandemii koronaviru se do kalendáře vrací Grand Prix Singapuru, Japonska, Austrálie a Kanady, debut zažije Velká cena Miami. Naopak zářijový závod v Rusku byl kvůli vojenské invazi na Ukrajinu zrušen.

Program úvodní Velké ceny Bahrajnu začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím je na programu od 16:00 SEČ kvalifikace. Závod se uskuteční ve stejném čase o den později.