Startuje MS házenkářek, český tým chce postoupit ze skupiny

Madrid - Ve středu začne ve Španělsku 25. mistrovství světa házenkářek. Mezi elitou se po čtyřech letech představí i český celek, který se v čistě evropské základní skupině postupně utká s Německem, Maďarskem a Slovenskem. Obměněný tým trenéra Jana Bašného si jako prvotní cíl stanovil postup do další fáze turnaje.

Na světovém šampionátu poprvé v historii startuje 32 zemí. Účastníci jsou rozděleni do osmi čtyřčlenných základních skupin, do další fázi postoupí vždy tři nejlepší celky. Poté se utkají ve čtyřech šestičlenných skupinách a následovat budou vyřazovací boje. Do nich projdou vždy první dva.

Český tým na minulém světovém šampionátu předloni chyběl, ale před čtyřmi lety nečekaně došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily reprezentantky na MS ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.

Ve Španělsku se představí obměněný kádr bez některých opor. Z nejrůznějších důvodů nebudou startovat zkušené Iveta Korešová, Hana Kvášová či brankářka Lucie Satrapová. Petra Maňáková přišla o turnaj kvůli tomu, že na něm mohou startovat jen očkované hráčky, kvůli zranění vypadla Jana Šustková.

"Máme nově se tvořící tým, který mistrovstvím světa začíná novou etapu. Jsem ale se složením kádru velmi spokojen. Cítím, že tým má na to něco na šampionátu uhrát. Máme kvalitní hráčky, i když třeba méně mezinárodně zkušené. Cílem kromě výkonnostní roviny bude také to, aby nově budovaný tým získal své základy do dalších let," řekl Bašný, jehož svěřenkyně se na šampionát dostaly díky dubnovému postupu v play off přes Švýcarsko.

Češky se představí v základní skupině E, která je jako jediná složena jen z evropských zemí. Do turnaje vstoupí ve čtvrtek soubojem s Němkami, v sobotu je čeká další favorit Maďarsko a skupinu zakončí v pondělí proti Slovenkám.

"Je to jediná skupina, kde jsou čtyři evropské týmy. Když víme, že házená má největší sílu v Evropě, vychází nám z toho jednoduchá rovnice, že naše skupina je nejtěžší, co se týče postupu do hlavní skupiny. Ale nedá se nic dělat. Třeba by z toho nakonec mohla být ve finále výhoda, pokud bychom se dostali do hlavní skupiny. V té by mohly být třeba dva mimoevropské týmy," uvedl Bašný.

Češky se v žádném případě nechtějí spoléhat jen na utkání s papírově slabším Slovenskem. "Proti Německu a Maďarsku možná nemáme až tolik co ztratit, ale můžeme hodně získat. Pokud se nám podaří uhrát nějaký výsledek, nemusí být třetí utkání se Slovenkami rozhodující o postup. Jsem přesvědčen, že máme na to odehrát s Němkami i Maďarkami kvalitní utkání a proč ne i dobrý výsledek," řekl Bašný.

"Za mě by byla fakt sebevražda se soustředit jen na poslední utkání ve skupině. Nemáme sice v prvních dvou zápasech co ztratit, ale můžeme hodně získat. Můžeme získat klid, najet na vítěznou vlnu a zajistit si postup třeba i dřív. Cíl je postup ze skupiny a předvádět hezkou házenou," doplnila brankářka Petra Kudláčková, která by stejně jako na loňském mistrovství Evropy měla patřit k oporám.

Zlato obhajují Nizozemky, hlavními favoritkami jsou ale tradičně Norky. Úřadující evropské šampionky se chtějí vrátit na světový trůn poté, co na posledních dvou mistrovstvích na nejvyšší příčku nedosáhly. Za druhé největší favoritky považují bookmakeři poslední olympijské vítězky Francouzky. Nový mistr světa bude znám v neděli 19. prosince po finále ve městě Granollers.

Vzhledem k tomu, že startovat mohou pouze hráčky očkované proti koronaviru, nebudou během turnaje panovat tak přísná opatření jako před rokem na Euru. Do hledišť budou moci diváci.

Program českého týmu v základní skupině:

Čtvrtek 2. prosince: 18:00 ČR - Německo,

sobota 4. prosince: 20:30 ČR - Maďarsko,

pondělí 6. prosince: 18:00 ČR - Slovensko.

Nominace:

Brankářky: Petra Kudláčková (Dijon/Fr.), Karin Řezáčová (Plzeň), Michaela Malá (Plzeň).

Levé spojky: Markéta Jeřábková (Vipers Kristiansand/Nor.), Charlotte Cholevová (Most), Magda Kašpárková (Olomouc).

Střední spojky: Julie Franková (Slavia Praha), Kamila Kordovská (Blomberg Lippe/Něm.), Veronika Mikulášková (Most).

Pravé spojky: Markéta Hurychová (Saint Amand les Eaux/Fr.), Sára Kovářová (Kastamonu Belediyesi/Tur.), Silvie Polášková (Poruba).

Levá křídla: Veronika Malá (Bietigheim/Něm.), Adéla Stříšková (Most).

Pravá křídla: Jana Knedlíková (Vipers Kristiansand/Nor.), Dominika Zachová (Thüringer HC/Něm.).

Pivotky: Veronika Andrýsková, Michaela Holanová (obě Most).