Startuje ME do 21 let, Češi se utkají i s obhájci ze Španělska

Celje (Slovinsko) - Ve středu začíná úvodní část mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let, které hostí Maďarsko a Slovinsko. Česká reprezentace se ve skupině B v Celje postupně utká s Itálií, domácím Slovinskem a obhájcem trofeje ze Španělska. Turnaj se kvůli koronavirové pandemii odehraje bez diváků a ve zvláštním formátu.

Šampionát jednadvacítek byl původně na programu od 9. do 26. června, ale vzhledem k hrozící termínové kolizi s přeloženým "dospělým" Eurem ho organizátoři netradičně rozdělili na dvě části.

Od 24. do 31. března se 16 účastníků představí ve čtyřech základních skupinách. Z nich vždy dva nejlepší celky projdou do osmičlenného play off, které se uskuteční od 31. května do 6. června. UEFA podle aktuálního vývoje epidemické situace rozhodne, zda ve vyřazovací fázi částečně zpřístupní stadiony fanouškům.

Itálie a Španělsko jsou s pěti triumfy nejúspěšnějšími zeměmi ME do 21 let. Mužstvo z Pyrenejského poloostrova přezdívané "La Rojita" vyhrálo tři z posledních pěti ročníků v letech 2011, 2013 a 2019.

"Mají opravdu nabité kádry a nečeká nás vůbec nic jednoduchého. Italové a Španělé patří historicky k nejúspěšnějším zemím v této věkové kategorii. Myslím, že i hodně dbají na to, aby na závěrečných turnajích měli co nejsilnější mančafty a uspěli tam," řekl trenér české jednadvacítky Karel Krejčí.

Nepodceňuje ani Slovinsko. "Mají v týmu pár krajánků a hlavně budou hrát v domácím prostředí. Člověk neví, co od nich čekat, protože nehráli kvalifikaci, ale přípravná utkání. V nich byli schopní konkurovat Němcům nebo Rusům. Určitě cítí šanci na postup jako my," uvedl dvaapadesátiletý kouč. "Máme před sebou těžké zápasy, ale věřím, že tam nejedeme předem poražení. Úvod turnaje hodně napoví," dodal Krejčí.

V případě postupu by Češi ve čtvrtfinále narazili na první, nebo druhý celek ze skupiny D, ve které jsou Portugalsko, Chorvatsko, Anglie a Švýcarsko. Skupinu A tvoří Maďarsko, Německo, Rumunsko a Nizozemsko. Ve skupině C se střetnou Rusko, Island, Francie a Dánsko.

Jednadvacítka se na kontinentálním šampionátu představí po čtyřleté přestávce. Naposledy si na Euru čeští fotbalisté zahráli v roce 2017 v Polsku, kde nepostoupili ze skupiny. Do následujícího turnaje se národní tým nekvalifikoval. Historickým úspěchem "Lvíčat" je zlato z roku 2002.