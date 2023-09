Startuje hokejová extraliga, Třinec bude útočit na pátý titul za sebou

Praha - Na ledě Plzně ve čtvrtek začne 31. ročník samostatné české hokejové extraligy. Jako úřadující šampion do soutěže vstoupí Třinec, který bude útočit na pátý titul za sebou a pokusí se vyrovnat bilanci Vsetína z let 1995 až 1999. Oceláři mohou s Valachy srovnat krok i v absolutním počtu českých titulů. V současnosti prvoligový Vsetín jich doposud získal šest, Třinec o jeden méně.

Slezany povede do boje opět trenér Zdeněk Moták, mistrovské ambice má ale i řada dalších týmů. Zejména Pardubice, které v létě převzal Václav Varaďa, jenž je podepsán pod třemi třineckými tituly. Ukončit čekání na další triumf od roku 2007 se bude snažit Sparta. I Pražané po minulé sezoně změnili hlavního kouče a angažovali Pavla Grosse.

Černým koněm soutěže by se mohly stát například Vítkovice, které v předešlé sezoně skončily v základní části druhé a v semifinále play off je zastavil Hradec Králové. Velké ambice má poté tradičně Brno. Vzhledem k tomu, že do nadstavbové části postoupí 12 ze 14 týmů soutěže, mohou na úspěch pomýšlet prakticky všechny celky. Jen hlavním cílem Kladna bude nespadnout potřetí za sebou do baráže a udržet se mezi elitou bez dramatické koncovky sezony.

Hokejoví fanoušci se v nadcházející sezoně mohou vedle výrazných trenérských postav, kterými jsou Varaďa, Gross nebo liberecký navrátilec Filip Pešán, těšit i na řadu výrazných hráčských posil. Do extraligy zamířili z NHL Ondřej Kaše (Litvínov), Martin Kaut (Pardubice) a vrátili se i další reprezentanti Filip Chlapík, Vojtěch Mozík (oba Sparta), Ronald Knot (Liberec), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav) a Patrik Bartošák (Hradec Králové).

Do extraligy ale zamířili například i finský reprezentant Juhamatti Aaltonen (Mladá Boleslav), jeho produktivní krajan Iikka Kangasniemi (Karlovy Vary), nejlepší střelec KHL ze sezony 2014/15 Steve Moses (Brno), slovenský reprezentant s více než 500 zápasy v NHL Richard Pánik (Třinec) nebo britský reprezentant a nejlepší střelec mistrovství světa v Rize 2021 Liam Kirk (Litvínov).

Do sezony může promluvit i dopingová kauza trojice hokejistů Hradce Králové Kevina Klímy, Graemea McCormacka a Martina Štohanzla, kteří měli pozitivní test na blíže nespecifikovanou zakázanou látku v průběhu semifinálové série proti Vítkovicím.

Hráči nyní čekají na verdikt Národního rozhodčího soudu pro sport, poté rozhodne i disciplinární komise soutěže. Východočeši mohou teoreticky dostat pokutu, klub také může být potrestaný odpočtem bodů. Existuje ale i varianta, že budou hráči osvobozeni.

Základní část extraligy skončí v neděli 3. března, o tři dny později začne předkolo play off, do kterého se zapojí týmy na 5. až 12. místě tabulky. Nejlepší čtveřice má zajištěn přímý postup do čtvrtfinále. Nový mistr bude korunován nejpozději v neděli 28. dubna. O necelé dva týdny později začne v Praze a Ostravě mistrovství světa.