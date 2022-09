Start plzeňského útočníka Chorého proti Interu Milán je kvůli zranění nejistý

Kalvach věří, že fotbalisté Plzně můžou doma proti Interu uhrát dobrý výsledek

Záložník Lukáš Kalvach věří, že fotbalisté Plzně můžou v úterním domácím zápase hlavní fáze Ligy mistrů Inter Milán potrápit a uhrát s ním dobrý výsledek. Devatenáctinásobný italský šampion podle něj možná vypadá slaběji než zbylí dva soupeři ve skupině Bayern Mnichov a Barcelona, pořád ho ale považuje za obrovský klub s velkou kvalitou. Myslí si, že utkání s "Nerazzurri" bude stejně těžké jako to v Barceloně, kde Viktoria minulou středu utrpěla debakl 1:5.

Západočeši doma v pohárech od debaklu 0:5 s Realem Madrid ve skupině Ligy mistrů v listopadu 2018 neprohráli v posledních 11 zápasech a z toho desetkrát zvítězili. "S Interem to bude samozřejmě další těžký zápas, je to další velkoklub, který nás čeká. Věřím, že v domácím prostředí máme velkou sílu a že můžeme Inter potrápit víc," řekl Kalvach na tiskové konferenci.

"Jsme připravení dobře. Máme za sebou první zápas ve skupině na Barceloně, kde to bylo velmi těžké. Zkusili jsme si to a víme, do čeho teď jdeme. Hrajeme doma a určitě věřím, že máme sílu na to uhrát dobrý výsledek, abychom pak měli pořád o co hrát," uvedl sedmadvacetiletý Kalvach.

Inter považuje za stejně kvalitní jako Bayern a Barcelonu. "Možná Inter vypadá jako slabší tým než ty dva, ale je to pořád obrovský klub, který má hroznou sílu a kvalitní hráče. Neřekl bych, že to bude jednodušší než ve středu v Barceloně. Musíme předvést stoprocentní poctivý výkon a nedat jim prostor, abychom mohli být zítra úspěšní," konstatoval Kalvach.

Milánský celek postrádá zraněného kanonýra Romelua Lukakua. "Pro Inter je to určitě oslabení, protože Lukaku je jedním z nejlepších útočníků na světě. Mají ale Edina Džeka, který je stejně tak kvalitní. Pořád mají obrovskou sílu, jejich útočná fáze je velmi silná, tam si musíme dát pozor," prohlásil trojnásobný český reprezentant.

Inter vstoupil do Ligy mistrů domácí prohrou 0:2 s Bayernem a v sobotu v italské lize udolal FC Turín 1:0 až gólem v 89. minutě. "Sledoval jsem závěr jejich domácího zápasu (s Turínem), kdy vstřelili gól až na konci. Jsou prostě kvalitní, je to dobrý tým a nečeká nás nic lehkého. Hrajeme doma a věřím, že máme šanci zítra uspět, i když jsou kvalitní," podotkl Kalvach.

Konfrontaci s věhlasnými kluby v "milionářské" soutěži si užívá. "Je rozdíl v rychlosti, v jaké hrají, jak drží míč. Je to i celkově o kvalitě hráčů, kteří jsou top na světě. Jsem jenom rád, že se s nimi můžeme měřit. Věřím, že se můžeme měřit důstojně a že body, nebo nějaký dobrý výsledek, ještě uhrajeme," poznamenal někdejší hráč Olomouce.