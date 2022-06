Start letecké přehlídky v Roudnici ovlivnilo počasí, stroje vzlétnou v neděli

Roudnice nad Labem (Litoměřicko) - Na letišti v Roudnici nad Labem na Litoměřicku dnes začala dvoudenní letecká přehlídka Memorial Air Show. Kvůli vytrvalému dešti se dopoledne trousilo po areálu pouze pár lidí, odpoledne se organizátoři s ohledem na počasí rozhodli zrušit celý naplánovaný letecký program. Legendární historické letouny i moderní stroje se ve vzduchu předvedou v neděli, připraveni budou i akrobati.

V Roudnici intenzivně pršelo už od noci. Přestalo až po 13:00. Hlavní program s leteckými akrobaty byl naplánován od 14:00. "S ohledem na bezpečnost pilotů a po domluvě s nimi jsme se rozhodli letový program celý zrušit. Některé stroje mají malé podvozky a přitom velkou hmotnost, start by u některých byl rizikový," řekl ČTK Jan Vancl za organizační tým. Vzletové dráhy jsou měkké, plné vody. "Není to o tom, že bychom se báli pár kapek, ale bezpečí je na prvním místě nehledě na to, že jsou to často stroje velmi drahé," dodal Vancl.

Memorial Air Show se v Roudnici koná každé dva roky od roku 1991. První setkání zorganizoval prezident roudnického aeroklubu Vlastimil Dvořák jako poděkování českým válečným veteránům. "No a pak přišla další motta, která jsme chtěli naplnit, až jsme došli k šestnáctému ročníku," řekl ČTK. Původně se měl letošní ročník konat už v roce 2021, s ohledem na proticovidová opatření ho pořadatelé přesunuli.

Zpočátku měly na přehlídce převahu historické stroje. "Chtěli jsme ukázat veteránům letadla, na kterých skutečně létali. Postupem času se tu vystřídalo všechno, co se objevuje ve vzduchu, dokonce letadla NATO," uvedl Dvořák. Letos je na vystoupení připraveno 45 letadel, mezi nimiž je mimo jiné stroj Martina Šonky, mistra Evropy v akrobatickém létání.

Letový program začne v neděli ve 14:00. "Bude tu i akrobatická sestava, ale jsou tu i 80 let stará letadla," řekl Dvořák. Všechny stroje jsou letu schopné, do Roudnice s nimi piloti přiletěli už během týdne, řada z nich ze zahraničí. Z moderní techniky se předvede ve vzduchu se svými stroji Armáda ČR.

Doprovodný program včetně koncertu Lucie Bílé je dnes beze změny. V neděli začíná program v 10:00. S obvyklým počtem návštěvníků, který je kolem 30.000 za oba dny, už pořadatelé nepočítají. Věří ale, že díky příznivé předpovědi si lidé cestu na roudnické letiště ještě najdou.