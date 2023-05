Start DeSantisovy kampaně přinesl novou vlnu útoků i posměch od Trumpova tábora

Washington - Rivalita mezi bývalým šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem a Ronem DeSantisem nabírá na obrátkách, uvádí některá americká média po středečním vstupu floridského guvernéra do prezidentské kampaně. Útoky však zatím přichází hlavně z jedné strany, a to od Trumpa. Exprezident a jeho tým přišli na sociálních sítích s vlnou kritiky a posměchu, když DeSantisovi start kampaně pokazily technické problémy sociální sítě Twitter.

"Wow. DeSanctusův (jedna z Trumpových přezdívek pro jeho rivala - pozn. ČTK) start na twitteru je katastrofa!" napsal Trump na své sociální síti Truth Social. "Celá jeho kampaň bude katastrofa. Uvidíte!" dodal.

Ještě před pěti lety byli oba republikánští politici blízkými spojenci, když Trump pomohl DeSantisovi k těsnému vítězství v guvernérských volbách na Floridě. Po loňské obhajobě mandátu se však DeSantis v očích komentátorů i Trumpova týmu stal nejvážnějším vyzyvatelem exprezidenta v souboji o nominaci Republikánské strany pro nadcházející prezidentské volby. Trump svého soupeře už před potvrzením jeho kandidatury kritizoval a zesměšňoval, zatímco republikánský guvernér se podobné konfrontaci vyhýbá.

Trumpův štáb na oficiální start DeSantisovy kampaně reagoval i videem, v němž uvádí že "Donald Trump je jenom jeden" a že republikánští voliči se nemusí spokojit s "kopiemi". Odkazuje tím na DeSantisovu věrnost Trumpovu programu a politickému stylu, kterou dokládá guvernérovo úřadování v čele třetího nejlidnatějšího státu USA.

Trumpův tábor zároveň ve svých materiálech využil problémů, které zdržely DeSantisův noční rozhovor s miliardářem Elonem Muskem, přičemž vývoj prezentoval jako odraz osobnosti floridského guvernéra a celé jeho kampaně, poznamenala televize NBC News. Exprezidentovi spojenci reagovali na technické problémy twitterového přenosu vlnou posměšných příspěvků včetně videa, kde se střídají záběry z loňského Trumpova spuštění kampaně se snímky twitterového rozhraní s nápisem "start se připravuje".

"DeSantis se ale ve středu večer při sérii událostí naplánovaných ke startu kampaně vymezoval vůči svému hlavnímu rivalovi jen nepřímo, aniž by ho jmenoval," napsala agentura AP. Jeho strategie podle ní připomíná počínání Trumpových soupeřů v roce 2016, kteří se pozdějšího prezidenta zdráhali přímo napadat a "nesprávně předpokládali", že sám své šance na zvolení pohřbí. Dnes DeSantis nevyužívá ke kritice exprezidenta ani verdikt ohledně Trumpova sexuálního zneužití novinářky, ani skutečnost, že bývalý šéf Bílého domu čelí obžalobě z falšování finančních záznamů.

Během přenosu na službě Twitter Spaces, který se nakonec podařilo zprovoznit, zopakoval DeSantis frázi, kterou v poslední době používá v reakci na otázky na Trumpa. "Musíme ukončit kulturu poražených, která v posledních letech nakazila Republikánskou stranu," řekl, zřejmě v odkaze na neschopnost Trumpa přijmout porážku v prezidentských volbách roku 2020. V následném rozhovoru v televizi Fox News guvernér dodal, že všichni republikánští kandidáti by se během primárek měli zapojit do televizních debat, což Trump zatím neslíbil.

"DeSantis ve středu dal jasně najevo, že ještě není úplně připraven jít s Trumpem do ringu," napsal deník The New York Times. Podle listu ale zároveň naznačil, že jeho případná kritika se bude týkat Trumpova nesplněného slibu o vybudování zdi na americko-mexické hranici nebo jím jmenovaných šéfů americké centrální banky a Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).