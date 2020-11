Start biatlonové sezony v Kontiolahti bude nakonec bez diváků

Kontiolahti (Finsko) - Úvodní závody Světového poháru v biatlonu v Kontiolahti nakonec budou bez diváků. Finští pořadatelé navzdory koronavirové pandemii počítali ještě na začátku týdne s tím, že do areálu pustí až 4500 lidí, ve čtvrtek se ale na základě doporučení místních úřadů rozhodli závody zorganizovat za zavřenými dveřmi.

Podle agentury DPA nebyla na závody prodána ani čtvrtina vstupenek, jež byly k dispozici. Tradičně jezdí do Kontiolahti hodně biatlonových fanoušků ze sousedního Ruska, nicméně kvůli koronavirovým opatřením je pro ně cestování do Finska komplikované.

Koronavirus zasáhl také do startovní listiny úvodních závodů biatlonové sezony. Slovenská reprezentace se bude muset v Kontiolahti obejít bez elitních sester Paulíny a Ivony Fialkových, jež musely kvůli nákaze ve svém týmu zůstat v karanténě ve Švédsku. Rusové zase nebudou mít na startu Antona Babikova a Jevgenije Garaničeva, kteří museli do izolace po příjezdu do Finska. Testování v Kontiolahti odhalilo v minulých dnech koronavirus také ve výpravách Lotyšska, Moldavska, Francie a Rumunska a dnes nově u Itálie a Polska.

Světový pohár začíná v sobotu vytrvalostními závody.