Starší motocyklisté se stávají rizikovými jezdci, mívají často silnější stroje

Praha - Starší motocyklisté jsou na silnicích stále rizikovější skupinou, jejich podíl na nehodovosti každým rokem roste. Loni motocyklisté starší 45 let byli u 1241 dopravních nehod, což je nejvíce za minimálně deset let. U mladších motorkářů naopak podíl klesá. Příčinou je rostoucí obliba motocyklů mezi staršími, kteří si často opatřují silnější stroje. Vyplývá to ze statistik policie a pojišťoven.

Mezi nejrizikovější skupinu řidičů na silnicích patří dlouhodobě automobiloví řidiči do 24 let, kteří bývají nezkušení a častěji riskují. V posledních letech však stoupá podíl nehodovosti i u motoristů ve střední věku a starších řidičů, zejména pak v případě motocyklistů, ukazují statistiky.

"Zatímco u osobních aut je nejvyšší riziko u mladých, u motocyklů se vyvíjí za poslední léta trend, že nejvíce nehod, tedy přes polovinu, způsobí čtyřicátníci a padesátníci. Ti si také aktuálně pořizují nejvíce strojů. Plní si chlapecké sny a mají dost peněz na silné motocykly," řekla mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Podle statistik mladší řidiči už v současnosti procentuálně způsobují na motocyklech méně nehod, než řidiči ve středním věku. "Mladí zpravidla rostou na malých mopedech či motocyklech a postupně se sžívají se silnějšími stroji a vyšší rychlostí, jak to jejich věk dovolí. Mají také podstatně lepší fyzickou kondici než osoby ve středním věku, což je pro provoz motocyklů určitě předpoklad jeho správného zvládnutí," dodala Svobodová.

Podle Igora Siroty z ÚAMK (Ústředního automotoklubu České republiky) existuje spojitost mezi věkem a tím, jaký druh motocyklu řidič využívá. "Pokud jde o věk motorkářů, je nutné rozlišit, zda jde o maloobjemové stroje, jako jsou skútry. V této kategorii jsou jezdci častěji mladšího věku. Naopak u velkoobjemových strojů je vysoký podíl jezdců ve věku nad 40 let, protože se jedná o poměrně drahé kusy," vysvětlil Sirota.

"Ty sedlají často sváteční jezdci z vyšších věkových kategorií s menší vyježděností, tudíž tak dobře nezvládají svůj silný motocykl a zapisují se do statistik jako věková kategorie s vyšším počtem nehod," dodal.