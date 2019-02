Zleva starostové Jiří Vintiška (Čakovice), Zdeněk Kučera (Letňany), Jan Jarolím (Praha 9) a Zdeněk Žďárský (Kbely) hovořili 4. února 2019 v Praze s novináři po schůzce starostů městských částí, které by byly dotčeny případnou výstavbou vládní čtvrti v Letňanech. Do konce týdne se chtějí sejít s primátorem Zdeňkem Hřibem.

Zleva starostové Jiří Vintiška (Čakovice), Zdeněk Kučera (Letňany), Jan Jarolím (Praha 9) a Zdeněk Žďárský (Kbely) hovořili 4. února 2019 v Praze s novináři po schůzce starostů městských částí, které by byly dotčeny případnou výstavbou vládní čtvrti v Letňanech. Do konce týdne se chtějí sejít s primátorem Zdeňkem Hřibem. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Představitelé městských částí, kterých se dotkne případná výstavba vládní čtvrti u konečné metra C v Letňanech, považují za nutné nejprve vypracovat územní studii. Měla by zmapovat možnosti rozvoje širokého území. Do konce týdne se starostové Prahy 9, Letňan, Kbel a Čakovic sejdou s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Novinářům to řekli starostové dotčených městských částí po dnešním společném jednání.

"Domluvili jsme se, že budeme postupovat jednotně, že budeme řešit všechny naše požadavky společně," řekl po jednání starosta Letňan Zdeněk Kučera (ANO). Městské části chtějí získat přístup na jednání o výstavbě, aby nezjišťovali vše pouze z novin. Podle starosty Prahy 9 Jana Jarolíma (ODS) je potřeba, aby hlavní město ve věci vystupovalo cílevědomě a jednotně.

Celý projekt vládní čtvrti i s byty je podle starosty Kbel Pavla Žďárského (za Kbely náš domov) záměrem státu, ale bude záležet na postoji městských částí. "Bez jejich souhlasu, souhlasu městských částí tady na tomhle území nikdo nepostaví ani kůlničku na dříví," řekl.

Pokud by měla na zvažovaném území vyrůst vládní čtvrť, starostové požadují vypracování studie, která by řešila rozvoj území. "Je třeba pracovat na územní studii celého rozsáhlého území, musíme si udělat jasnou představu, co to území chce, co unese, a pak postupovat dále," řekl Jarolím s tím, že zásadními otázkami jsou doprava, školství a zdravotnictví.

Sever Prahy je místem, kde ve velkém přibývají byty, starostové proto chtějí do jedné mapy zanést stavební záměry v městských částech, aby bylo jasné, jak přistupovat k rozvoji infrastruktury, protože například dopravní infrastruktura je už dnes na hranici kapacity. "Tohle území neunese dopravně vůbec nic, musí vzniknout nové komunikace," řekl Žďárský s tím, že je potřeba vnitřní i vnější okruh.

Podle starosty Čakovic Jiřího Vintišky (ODS) je už dnes ohledně investic do dopravy pozdě. Proto pokud by měla být postavena vládní čtvrť, je nutné území na novou zástavbu nejprve připravit stavbou nových silnic nebo i revitalizací železnice. "Je potřeba, aby stát dále investiční příležitosti rozvíjel a dotáhl je do nějakých výsledků, aby toto území nebylo poddimenzované z hlediska dopravy," dodal Vintiška.

Primátor se minulou středu sešel s premiérem Adrejem Babišem (ANO) ohledně dalšího využití městských pozemků v Letňanech, stavbu úřednického areálu dosud odmítal. Po schůzce oba politici uvedli, že budou dále jednat. Město požaduje vznik multifunkční čtvrti, kde by nicméně mohl být i areál pro úředníky. Magistrát si však klade podmínky, za pozemky požaduje po státu zaplacení dokončení městského okruhu za 60 miliard korun. Chce také od státu získat karlínské kasárny a zbytek areálu Nemocnice na Bulovce. Do kasáren by se podle Hřiba po roce 2028 mohli přesunout úředníci ze Škodova paláce, na pozemcích nemocnice by mohly vzniknout městské byty.

Využití pozemků o rozloze více než 30 hektarů u stanice metra město řeší delší dobu. Nyní je na nich pole, v minulosti chtěl například tehdejší primátor Pavel Bém na parcelách vybudovat areál pro olympijské hry.