Praha - Členové zastupitelstev obcí či krajů by si od začátku příštího roku měli na platech polepšit o sedm procent. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, kterým se bude v úterý zabývat vláda. Starostové a primátoři budou podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, vydělávat od 39.054 korun do 111.304 korun. Hejtmani si polepší na částku mezi 117.162 a 128.878 korunami, které budou náležet šéfovi hlavního města vzešlému z letošních říjnových komunálních voleb.

Ministerstvo vnitra má od vlády uloženo, aby kabinetu poslalo návrh na zvýšení odměn členů zastupitelstev územních samospráv pokaždé, když se průměrná hrubá měsíční nominální mzda v předchozích letech zvýší nejméně o 2,5 procenta. Podle Českého statistického úřadu byla v roce 2016 průměrná hrubá měsíční mzda 27.575 Kč, o rok později to bylo 29.504 Kč. Sedmiprocentní růst mají podle návrhu kopírovat platy v regionech.

Navrhovaná úprava nemá přímé dopady na státní rozpočet, uvedlo vnitro. "Odměny členů zastupitelstev jsou vypláceny z rozpočtů jednotlivých územních samosprávných celků. Finanční dopady novelizace nařízení se proto budou týkat výlučně rozpočtů jednotlivých obcí a krajů," uvádí materiál. Podle hrubého odhadu by obce mohlo opatření stát příští rok 401 milionů korun a kraje a Prahu 42 milionů.

Nařízení by mělo od začátku roku 2019 novelizovat podobu, kterou schválila loni v září vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Vnitro před rokem odměňování v regionech výrazně upravilo kvůli novele zákona o obcích. Předpis sjednotil výpočet měsíčních odměn členů zastupitelstev nebo výpočet odchodného. Odstranil také nerovnoměrnost v odměňování, kdy měli starostové stejné peníze a k nim bonusy podle toho, jak velkou obec vedou. Vznikaly tak až desetitisícové rozdíly. Platy rostly zhruba o 8,5 procenta.

Vnitro do připomínkového řízení poslalo dvě varianty zvýšení platů. Podle první by rostly o pět procent, podle druhé o sedm. Českomoravská konfederace odborových svazů, Svaz měst a obcí i všechny kraje, které se vyjádřily, podpořily sedmiprocentní zvýšení. Karlovarský kraj nechal rozhodnutí na obcích, které preferovaly vyšší variantu.

Ministerstvo financí se v připomínkovém řízení přiklonilo k pěti procentům, protože by měla menší dopady na výdaje obcí a krajů. "Stěžejní by však mělo být stanovisko zástupců územních samospráv," uvedl resort. Sdružení místních samospráv označilo obě možnosti za nedostatečné s tím, že navýšení odměn by mělo být nejméně desetiprocentní. "Jedním z hlavních cílů v oblasti odměňování členů zastupitelstev by mělo být přibližování předmětných odměn k obvyklé výši mezd na manažerských pozicích v soukromém sektoru," uvedlo sdružení. Vnitro však reagovalo, že k vyššímu růstu není relevantní důvod.