Starostové budou dnes večer rozhodovat, kdo by měl vést MPO

Praha - Celostátní výbor Starostů bude dnes večer prostřednictvím on-line jednání schvalovat nového kandidáta na post ministra průmyslu a obchodu v koaliční vládě Spolu a PirSTAN. Jméno náhradníka za místopředsedu STAN Věslava Michalika, který na nominaci rezignoval v uplynulém týdnu kvůli spekulacím o střetu zájmů, má do pondělního dopoledne předseda Starostů Vít Rakušan sdělit lídrovi koalice Spolu s Piráty a Starosty Petru Fialovi.

Nominace se Michalik vzdal kvůli pochybnostem o svém dřívějším podnikání a možném střetu zájmů. Prohlásil, že jeho podnikání bylo legální a střet zájmů by vyřešil. Nechtěl ale zatěžovat nový kabinet srovnáváním se situací premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a tím, že by debaty o jeho podnikání zastiňovaly změnu, kterou má přinést nová koalice. Podle webu Seznam zprávy by se místo něj mohl stát ministrem ekonom z CERGE-EI Filip Matějka. Starostové mají podle Rakušana několik kandidátů. Jejich jména neuvedl, připustil, že roli ministra průmyslu by zvládl například někdejší plzeňský hejtman a bývalý ředitel Škoda Transportation Josef Bernard. STAN s ním však počítá spíš v roli předsedy sněmovního rozpočtového výboru.

Michalikova rodina má podíl 96 procent ve fondu Valour, sám místopředseda STAN má ve fondu třetinový podíl. Fond ovládá tři solární elektrárny, díky kterým se řadí k předním výrobcům elektřiny ze sluneční energie v zemi, uvedl server Seznam Zprávy. Potenciální střet zájmů by se podle Michalika dal vyřešit prodejem elektráren. Server Neovlivní.cz ve středu napsal, že Starostové měli od května dokument, na jaké aspekty Michalikova podnikání by mohla média upozorňovat. V roce 2010 úspěšný starosta Dolních Břežan a bývalý bankéř kvůli stejným problémům zmizel ze společné kandidátky STAN a TOP 09, tentokrát jeho straničtí kolegové podle serveru vsadili na to, že "minulost nikdo nevytáhne".