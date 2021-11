Starostou New Yorku se podle projekcí AP stane Eric Adams

Novým starostou New Yorku se podle projekcí stane bývalý policista Eric Adams.

Washington - Novým starostou New Yorku se stane bývalý policista Eric Adams. Vyplývá to z projekcí agentury AP po skončení místních voleb. V čele nejlidnatějšího amerického města stane jako druhý černoch v historii. Nové starosty si dnes ve Spojených státech vybrali i obyvatelé dalších měst včetně Atlanty, Minneapolisu nebo Seattlu, podle AP se témata předvolebních kampaní točily zejména okolo práce policie. Voliči v Minneapolisu zároveň odmítli nahradit policejní oddělení takzvaným oddělením veřejné bezpečnosti. Iniciativa vznikla po smrti George Floyda. Podle projekcí stanice CNN vyhrál ve Virginii republikán Glenn Youngkin.

Jedenašedesátiletý demokrat Adams podle očekávání s velkým odstupem porazil kandidáta republikánů, 67letého Curtise Sliwu. Podle stanice CNN má po sečtení zhruba 85 procent hlasů Adams 66 procent, jeho protivník bezmála 29 procent.

"Jsme teď příliš rozdělení. A ztrácíme krásu naší rozmanitosti," řekl Adams ve vítězném proslovu. Podle něj nezáleží na tom, zda Newyorčané pochází z Manhattanu, Queensu nebo Brooklynu. "Dnes si sundáváme dresy našich čtvrtí a oblékáme si dres týmu New York," citovala nového guvernéra agentura DPA.

Adams před volbami popsal, jak ho jako dospívajícího zbili policisté při zatčení. Když se později sám k bezpečnostním složkám přidal, stal se výrazným kritikem fungování policie a podporovatelem černochů v policejních řadách. Černoch byl poprvé v historii v úterý zvolen i do role vlivného prokurátora newyorského Manhattanu.

Téma policie a rasové nerovnosti se dostalo v USA i jinde ve světě do popředí loni v létě, kdy při tvrdém zákroku bělošského policisty zemřel v Minneapolis černoch George Floyd. Obyvatelé největšího města Minnesoty kromě volby starosty odmítli přeměnu místního policejního sboru na oddělení veřejné bezpečnosti. V tom by kromě policistů působili například experti na duševní zdraví, odborníci na závislosti a mediátoři, kteří by měli na starost většinu případů, v nichž figurují lidé bez domova, drogově závislí či osoby s psychickými problémy.

Podle podporovatelů iniciativy, která vznikla po smrti Floyda, je kompletní přeměna stávající policie nutná k zastavení policejního násilí. Podle kritiků byla řada podrobností v návrhu nejasná, změna by navíc mohla dopadnout na komunity ohrožené násilím s tím, jak v městě narůstá zločin.

Další historický výsledek si v noci na dnešek připsala Michelle Wuová, která se jako první žena a první člověk jiné než bílé pleti dostala do čela Bostonu. V Detroitu místo starosty podruhé obhájil favorit, demokrat Mike Duggan. Podle AP bez problému vyhrál nad Anthonym Adamsem, který ve městě působil jako místostarosta na začátku tisíciletí.

Někteří Američané v úterý hlasovali i ve státních volbách. Tato hlasování obvykle nepřitáhnou takovou pozornost médií ani stranických špiček jako prezidentské či kongresové volby. Letos jsou však ostře sledované, mohou totiž přinést signály ohledně nálad americké veřejnosti rok před volbami do Kongresu.

CNN: Guvernérem Virginie je republikán Youngkin

Hlasování o post guvernéra amerického státu Virginie těsně vyhrál republikán Glenn Youngkin, vyplývá z projekcí stanice CNN. Je prvním kandidátem Republikánské strany, kterému se tak podařilo od roku 2009. Hlasování americká média označovala za první velké referendum o vládě demokratického prezidenta Joea Bidena od jeho lednového nástupu do funkce. Podle CNN je Youngkinovo vítězství náznakem, že Demokraty v nadcházejících volbách do Kongresu čekají potíže. Youngkin porazil demokratického kandidáta a bývalého guvernéra Terryho McAuliffea. Virginie přitom v posledním desetiletí dávala přednost Demokratům, loni v listopadu tam současný americký prezident Joe Biden ve volbách vyhrál o deset procentních bodů. Agentura AP vítězství Youngkina, který po sečtení 95 procent hlasů získal o necelá tři procenta více než McAuliff, připisuje jeho schopnosti přesvědčit jak příznivce exprezidenta Donalda Trumpa, tak ty, kteří někdejší hlavu státu nepodporovali. Svého vyzyvatele také úspěšně vykreslil jako představitele politické elity. Nového guvernéra si dnes volili také obyvatelé New Jersey. Po sečtení zhruba 78 procent hlasů ještě podle amerických médií nelze odhadnout, jestli se stávajícímu demokratickému guvernérovi Philu Murphymu podaří porazit republikána Jacka Ciattarelliho. Oba kandidáti mají okolo 50 procent hlasů, Murphy těsně vede.