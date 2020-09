Starosta Pece pod Sněžkou odmítl vinu v krkonošské kauze

Hradec Králové - Starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek dnes odmítl vinu v kauze poškození přírody v Peci pod Sněžkou, pokusu o dotační podvod a dalších trestných činů. Takzvanou krkonošskou kauzu dnes začal projednávat krajský soud v Hradci Králové. Má vztah k městu Pec pod Sněžkou a území v péči Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Tomášek vypovídal jako první, v případu figuruje osm obžalovaných lidí a firma. Některým obžalovaným hrozí až 12 let vězení. Hlavní líčení bude za přísných hygienických pravidel pokračovat v úterý výpověďmi dalších obžalovaných. Nařízené je i na listopad.

"Nejsem si vědom, že bych se dopustil protiprávního jednání," řekl Tomášek. Obvinění označil za nesmyslná a účelová. Ve své výpovědi také s odkazem na obžalobu řekl, že nikoho nepřemlouval k protizákonnému jednání. Na dotazy státního zástupce v jednací síni Tomášek odmítl vypovídat.

"Obžaloba je spojení a komplot spekulací a polopravd a v některých případech zcela nesmyslných tvrzení. Budeme se snažit to doložit fakty," řekl Tomáškův obhájce Pavel Jelínek.

První část kauzy se týká úložiště zeminy v Peci pod Sněžkou v ochranném pásmu vodního zdroje pitné vody, s přesahem do chráněné zóny KRNAP. Zemina se zbytky stavebního materiálu ze staveniště v centru města byla nelegálně navážena na pozemky, jež měla v nájmu firma SIVIA CZ, vyplynulo ze spisu.

V této části obžaloby figurují čtyři obžalovaní. Kromě Tomáška bývalý ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka, vedoucí stavebního úřadu Pece pod Sněžkou Alena Adamcová a SIVIA CZ. Fyzické osoby se zodpovídají z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti a zneužití pravomoci úřední osoby. SIVIA CZ z poškození a ohrožení životního prostředí. Podle obžaloby se trestné činy staly v letech 2016 až 2017.

Tomášek se hájil, že místo vybrané pro dočasnou deponii zeminy se k tomu užívalo už předtím, než se stal v roce 2002 starostou. Lokaci podle něj měl zpřístupnit vybudovaný brod, který auta se zeminou využívala.

Druhá část obžaloby se týká projektu Herní krajiny Pecka na Portáškách nad městskou části Velká Úpa a všech osmi obžalovaných lidí. Zodpovídají se ze zneužití pravomoci úřední osoby a sedm z nich navíc z pokusu o dotační podvod v souběhu s pokusem poškození finančních zájmů EU.

V případě dokonání podvodu mohla podle obžaloby vzniknout škoda 32,8 milionu korun. Podle spisu nebyly splněny dotační podmínky pro čerpání dotace z přeshraničního programu Interreg V-A CZ-PL a někteří obžalovaní vědomě uvedli nepravdivé údaje. Tak jako u prvního skutku byl navíc porušován platný územní plán města Pec pod Sněžkou, vyplynulo z obžaloby.

Tomášek řekl, že není pravda, že projekt vznikl pro firmu Mega Plus, která vlastní SkiResort Černá hora - Pec, včetně lanovky na Portáškách. Město je majitelem herní krajiny a zaměstnanci Mega Plus se po dobu provozu lanovky starají o chod atrakce. Provozovateli podle provozního řádu ale z toho neplyne zisk. "Cílem bylo region oživit, a to, že podnikatelům sdělíme informace jak pomoci s propagací, je snad normální," řekl starosta.

Obžaloba uvádí, že v původní žádosti o dotaci ze září 2017 nebylo uvedeno, že provozovatelem herní krajiny nebude žadatel o dotaci, město Pec pod Sněžkou, ale SkiResort, což je údajně v rozporu s podmínkami čerpání dotace.

Naučná stezka Herní krajina Pecka vznikla za 45 milionů. Po zprovoznění v létě 2018 se stala další atrakcí východních Krkonoš. Policie při razii koncem října 2018 zajistila na Trutnovsku materiály při domovních prohlídkách a při prohlídkách nebytových prostor u fyzických osob i veřejné správy. V lednu 2019 obvinila devět lidí a právnickou osobu ze zvlášť závažných hospodářských zločinů. Loni jeden z obviněných zemřel v zahraničí, jeho trestní stíhání bylo zastaveno.