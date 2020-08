Staroegyptské nálezy přilákaly na výstavu stovky lidí

Lidé ve frontě čekají před budovou Národního muzea v Praze, kde se 31. srpna 2020 pro veřejnost otevřela výstava Sluneční králové, jež připomíná loňské výročí 100 let české egyptologie. Egypt do Česka výjimečně zapůjčil velký soubor nálezů včetně 80 předmětů objevených českou expedicí v archeologické lokalitě Abúsír. Exponáty dlouhodobě uložené v Káhirském muzeu doplňují objekty z mnoha zahraničních institucí. Lidé na výstavě uvidí velké sochy egyptských vládců i drobné předměty každodenního života, některé až 5000 let staré. ČTK/Šulová Kateřina