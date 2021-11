Stánky vánočních trhů zatím v centru Brna zůstanou, pořadatelé přijdou o miliony

Na brněnském náměstí Svobody začaly 26. listopadu 2021 vánoční trhy. Kvůli opatřením vlády proti šíření koronaviru budou otevřené pouze jediný den a to jen do 18:00.

Brno - Stánky vánočních trhů na čtyřech náměstích v centru Brna zatím zůstanou, Kvůli čtvrtečnímu rozhodnutí vlády ale dnes prodejci zavřou v 18:00 a znovu už neotevřou. Pořadatelé přijdou o miliony korun vynaložené na vybudování stánků, podle nich nemohlo být načasování rozhodnutí o uzavření trhů horší. ČTK to dnes řekly ředitelka Turistického informačního centra Brno Jana Janulíková a mluvčí radnice Brno-střed Kateřina Dobešová.

Vláda ve čtvrtek rozhodla o vyhlášení nouzového stavu k půlnoci na dnešek, od 18:00 pak platí nová protiepidemická opatření. Kromě zrušení vánočních trhů je to například povinná zavírací doba pro restaurace a kluby ve 22:00 a omezení počtu lidí, kteří se mohou účastnit veřejných akcí.

"Dnes budou ještě otevřené všechny stánky včetně gastra, od 18:00 se všechny stánky uzavřou. Hlavní kámen úrazu není samotné rozhodnutí o uzavření vánočních trhů, ale jeho načasování. Vánoční trhy se připravují od jara, v posledních týdnech pořadatelé investovali do vybudování stánků, výzdoby a zajištění rozvodů elektřiny. Nejhorší je ale rozhodnutí pro samotné prodejce, pro část z nich znamená možnost prodávat své zboží na vánočních trzích největší odbyt z celého roku," konstatovala ředitelka TIC Brno Jana Janulíková. Dodala, že prodejci by podle jejího názoru měli mít nárok na kompenzaci od vlády.

Také stánky na Zelném trhu, kde pořádá trhy městská část Brno-střed, zůstanou ještě dnes otevřené. V sobotu neotevřou, na náměstí ale zatím zůstanou. "Důvodů je několik. Není úplně vyloučená možnost, že by se stánky mohly ještě před Vánoci otevřít. Navíc podle nařízení vlády se zavírání netýká prodejů nejen vánočních stromků, ale také souvisejícího zboží. Stánky s vánočními dekoracemi, svíčkami nebo adventními věnci by tak mohly zůstat otevřené," uvedla mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová. Městská část teď podle ní zjišťuje zájem prodejců tohoto zboží, zda by chtěli své stánky otvírat i tehdy, když bude zbytek trhu zavřený.

Uzavření vánočních trhů se ale nevztahuje na takzvaná stálá tržní místa v ulicích centra Brna. Na nich řada prodejců nabízí nejen vánoční zboží, ale i jiný sortiment. Stánky tak lemují například Českou ulici nebo ústí do Kobližné ulice.

"Tato stálá tržní místa jsou obsazována na základě jiných smluv a jiných ceníků, a mohou tedy zůstat v provozu. Pokud tedy vláda své nařízení nějak neupřesní," dodala Dobešová.