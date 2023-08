Stanjura si nemyslí, že se dnes s obcemi dohodne ohledně rozpočtového určení daní

Praha - Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) si nemyslí, že se dnes se zástupci obcí dohodne na tom, jak bude vypadat daň z nemovitosti nebo případná úprava rozpočtového určení daní (RUD). Očekává spíše výměnu názorů. Stanjura to řekl novinářům před dnešním dopoledním jednáním se zástupci obcí o případných změnách v konsolidačním balíčku. Ministr současně předpokládá, že vládní koalice bude mít ve věci do konce srpna jasno.

"Myslím, že si dneska vyměníme názory a pak takovou dohodu budeme muset v rámci koalice potvrdit, pokud se k ní přiblížíme. Budeme spíš vysvětlovat věci, hledat alternativy a předpokládám, že do konce srpna v rámci koalice bude jasno," prohlásil Stanjura a doplnil, že jedním z klíčových aspektů je, aby systém byl jednoduchý.

Podle mluvčí ministerstva financí (MF) Petry Vodstrčilové budou dnes zástupci Svazu měst a obci ČR a Sdružení místních samospráv jednat s ministrem ohledně rozpočtového určení daní v konsolidačním balíčku zhruba hodinu. "Ministerstvo toto dílčí jednání nebude komentovat. Jak bylo domluveno na začátku, změny v konsolidačním balíčku budeme komentovat až po finální dohodě K15. Příští jednání K15 se má konat příští týden," sdělila dnes ČTK mluvčí MF.

"My razantně odmítáme, aby se sáhlo na DPH (dan z přidané hodnoty), co se týká těch sdílených daní," řekla novinářům před jednáním předsedkyně Sdružení místních samospráv Eliška Olšáková. Předseda Svazu měst a obcí František Lukl uvedl, že obce samozřejmě chtějí přispět na konsolidaci veřejných financí, ale debatují o desetimiliardové částce. "Deset miliard je ta částka, o které debatujeme. Nabízíme, aby se to vzalo z těch dvou koeficientů, které se budou upravovat. Už dnes jsou v konsolidačním balíčku takto navrženy a myslím si, že je to nejjednodušší varianta v tuto chvíli," prohlásil Lukl před schůzkou s ministrem.

V rámci RUD se stát dělí s obcemi, městy a kraji o část daní, které vybere. Zástupci Svazu měst a obcí i Sdružení místních samospráv navrhují, aby daň z nemovitosti zůstala dál výlučným příjmem obcí. Aby tato změna byla rozpočtově neutrální, nahradilo by ji snížení podílu měst na sdílených daních.

Konsolidační balíček mimo jiné zavádí nový koeficient daně z nemovitosti. Výnos ze zvýšení daně o tento koeficient bude výhradním příjmem státního rozpočtu. Dosud výnos z daně z nemovitosti šel pouze obcím. Loni takto získaly podle státního závěrečného účtu přes 12 miliard korun.