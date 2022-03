Stanjura: Na peníze v notářské úschově v bance je až dvojnásobný limit pojištění

Praha - Lidé, kterým zůstaly peníze na účtech notářské úschovy nebo advokátní správy ve Sberbank, mají podle zákona o bankách nárok v oprávněných případech na odškodnění až do dvojnásobku obvyklého limitu. Ve Sněmovně to dnes řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v debatě o situaci kolem ruské invaze na Ukrajinu. Vklady v bankách jsou standardně pojištěny do 100.000 eur, tedy asi 2,5 milionu korun, ale v zákonem stanovených a odůvodněných případech, kam patří například notářská úschova nebo advokátní správa, je limit až dvojnásobný.

Sberbank CZ má vazby na Rusko a zavřela své pobočky. Česká národní banka zahájila 28. února kroky k tomu, aby jí odebrala licenci.

Poslanec ANO a odborník na ochranu práv spotřebitele Patrik Nacher pro ČTK upřesnil, že pokud advokát nebo notář nahlásil bance, že nejde o jeho peníze, ale o peníze jeho klientů, pak se hranice 100.000 nebo 200.000 eur vztahuje na jednotlivé obchodní případy. Pokud tak ale neučinil, tak se zákonný limit pojištění vztahuje pouze na daného advokáta nebo notáře. Nacher chce kvůli způsobu vyplácení náhrad klientům z advokátních a notářských úschov Stanjuru interpelovat.

Stanjura řekl, že v tuzemsku je víc než 10.000 advokátů, ale těch, kterým zůstaly peníze na účtech advokátní správy ve Sberbank, je podle něj asi 50. Nejde tak o masový problém, podotkl. "Drtivá většina advokátů věděla, že Sberbank není vhodná pro to, aby ukládali cizí peníze," uvedl Stanjura s dovětkem, že advokáti a notáři patří ke vzdělanější části české populace.

Notářskou úschovu nebo převzetí peněz do advokátní správy používají často lidé, kteří prodávají nebo kupují nemovitost a chtějí si tak zajistit, že své peníze nebo nemovitost dostanou. Advokát nebo notář peníze uvolní z účtu až v okamžiku, kdy jsou splněny podmínky stanovené ve smlouvě. Zákon o bankách stejnou ochranu, tedy dvojnásobný limit pro výplatu náhrady vkladu, připouští i u peněz přijatých realitním zprostředkovatelem do úschovy podle zákona o realitním zprostředkování.

Podle Stanjury však hrozí, že lidé, kteří měli na těchto účtech částku vyšší než 200.000 eur, si budou muset počkat na to, až insolvenční správce začne rozprodávat majetek banky. Advokáti by se měli omluvit svým klientům, že zvolili takto rizikovou banku, podotkl ministr financí.