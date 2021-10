Stanjura: Koalice chystají harmonogram schůzek, na personálie je brzy

Praha - Koalice Spolu, složená z občanských demokratů, lidovců a TOP 09, chce ve středu s Piráty a Starosty a nezávislými (STAN) jednat o harmonogramu schůzek, jejichž výsledkem má být společná vláda. Novinářům to po dnešním zasedání poslaneckého klubu ODS řekl jeho staronový předseda Zbyněk Stanjura. Prioritu bude mít poté domluva o programu, až následně se bude jednat o rozdělení ministerstev, doplnil.

Stanjura se objevuje mezi jmény, která média zmiňují jako adepty na ministry. "Nejsme tak daleko. Nejdřív chceme domluvit program, pak strukturu vlády," řekl novinářům. Jednat podle něj nebude pět stran, ale dvě koalice, do kterých jsou spojené. Každá koalice bude mít určitý počet ministrů a posty si pak rozdělí interně. "Až pokud s tím bude souhlasit budoucí předseda vlády, pak přijdou personální nominace," řekl.

Na takovou situaci si ale budou muset lidé počkat nejméně tři či čtyři týdny, doplnil Stanjura. "V osobě Petra Fialy máme záruku, že to bude kultivované a relativně rychlé," řekl k jednání. Fiala je kandidátem na premiéra podle sobotního společného memoranda obou vyjednávajících koalic. Strany v něm mimo jiné požádaly prezidenta Miloše Zemana, aby Fialu pověřil jednáním o vládě.

Jednat začnou koalice ve středu a jejich týmy začnou pracovat na jednotlivých částech programového prohlášení. Od hnutí ANO premiéra Andreje Babiše podle Stanjury zatím nabídka k jednání občanským demokratům a koalici Spolu nedorazila. "Oni stejně ví, že to nemá žádný smysl. Pokud přijde, byla by to pouze formalita," uvedl. Lídři Spolu i Pirátů se STAN v memorandu vyloučili jednání s ANO o vládě, Stanjura připouští s dosavadním vládním hnutím pouze diskuse o ustavení Sněmovny.