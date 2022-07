Stanislav Schneedorf obnovil na Šumavě na osm desítek křížků

Želnava (Prachaticko) - Na osm desítek křížků božích muk na Šumavě renovoval Stanislav Schneedorf z Volar na Prachaticku. Velkou část nákladů na obnovu uhradil sám. Dnes se po poutní mši v kostele svatého Jakuba v Želnavě na Prachaticku vydal spolu s dalšími účastníky ke křtu nedalekých opravených božích muk. Schneedorf se obnově křížků věnuje tři desítky let, řekl ČTK.

Poprvé se k rekonstrukci sakrálních památek dostal ještě za socialistického režimu. V září 1989 si při túře po Šumavě u Kvildy na Prachaticku všimnul, že na jednom místě rostou ve větší míře houby. "Byly to krásné hřiby. Říkal jsem si, že jich je hodně a že to bude asi zázrak," uvedl. Následně zjistil, že na místě býval křížek. Shneedorf jej obnovil a navíc u něj s kamarádem vyrobili odpočinkovou lavici.

Připadalo mu, že tímto pro něj všechno skončilo. Jenže pád režimu v listopadu 1989 a následné období ho usvědčily z opaku. "Někdy kolem roku 2000 jsem se k výrobě křížků vrátil," řekl Schneedorf.

Hlavní lokalitou, které se věnuje, je Šumava. Ale pracuje i mimo tento region. "Nedávno jsem například dělal boží muka ve Svatém Janu nad Malší," uvedl.

Se Šumavou je dlouhodobě spjatý. Dodal, že míst, kde kdysi býval kříž, je spousta. "Většinou dostávám tipy od veřejnosti, ale často si to najdu sám," řekl. Málokdo mu však za obnovu křížku zaplatí. Někdy dostane dar, jindy čerpá peníze se sbírky. "Ale i tak jsem za křížky ze svého tak 80.000 korun zaplatil. Ale nevadí mi to, o peníze mi stejně nejde," řekl šestaosmdesátiletý Schneedorf.

Zatím si nestanovil žádné konkrétní číslo, k němuž by chtěl obnovu křížků za každou cenu dotáhnout. Zručnost, s níž se do práce pouští, prý zdědil po otci. Schneedorf se vyučil elektrikářem, ale řemeslo jej nijak výrazně nelákalo. "Dělal jsem řadu profesí a život jsem měl pestrý," řekl. Dodal, že by bylo pěkné, pokud by se mu povedlo obnovit 90 křížků. "Ale taková vysněná meta je stovka. A říkám si, že není nereálná, uvidíme, jestli se mi to podaří," řekl Schneedorf.