Stanice ČRo odvysílají v sobotu rozloučení s Gottem

Praha - Český rozhlas Dvojka a regionální stanice ČRo odvysílají v sobotu od 11:00 živě rozloučení se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem z katedrály svatého Víta. Stanice také upraví hudební dramaturgii tak, aby odpovídala důstojnosti události. ČRo to dnes oznámil v tiskové zprávě.

Na Gotta se bude na vlnách Dvojky vzpomínat už od rána v pořadu Dobré ráno s Dvojkou, které se bude vysílat od 5:00 do 8:00. Hostem vysílání bude zpěvák Martin Chodúr. Jako poctu Gottovi koncipuje Miroslav Žbirka svůj pravidelný pořad Mám rád, který mohou posluchači slyšet od 10:00 do 11:00. Od 16:00 do 17:00 zavzpomíná na legendárního umělce v pořadu Moje hvězdy Pavel Větrovec, který byl jedním z dvorních Gottových autorů.

Dvojka je jediná česká stanice, na které Gott vysílal několik let svůj vlastní rozhlasový pořad s názvem Zpátky si dám tenhle film. Mezi lety 2011 a 2015 vzniklo 223 hodinových dílů. Poslední 224. díl natočil Gott letos v červenci u příležitosti svých 80. narozenin. Všechny díly společně s dalšími pořady, ve kterých Gott během let vystupoval, nabídne stanice Český rozhlas Dvojka posluchačům na speciální webové stránce gott.rozhlas.cz, která bude spuštěna v pátek.

Regionální stanice Českého rozhlasu připomenou posluchačům v sobotu Gottovu tvorbu prostřednictvím pořadu Karel Gott: C'est La Vie, kterým je po 10:00 provede hudební publicista a textař Mirek Černý. Po 13:00 zavzpomínají na vlnách regionálních stanic ČRo na první setkání a spolupráci s Gottem známé osobnosti. V pořadu Fenomén Karel Gott zazní vzpomínky Lucie Bílé, Heleny Vondráčkové, Jitky Zelenkové, Jiřího Suchého, Karla Šípa nebo Felixe Slováčka. Gottovi bude po 16:00 věnováno také speciální vydání pořadu Hvězdné návraty.

Impuls bude mít v pátek na Žofíně reportéra, který se bude do vysílání hlásit v živých vstupech. Zpravodajský speciál bude doplněn speciálem hudebním, během něhož bude rádio každou hodinu hrát novější i starší písně Karla Gotta. "V sobotu bude ve vysílání uvedený hudební speciál písniček z Impulsovic krabičky, který bude provázen jedinečnými vzpomínkami Zuřivého reportéra Aleše Růžičky. Ten byl v posledních letech díky osobním vazbám Karlu Gottovi nablízku," uvedla mluvčí Impulsu Kateřina Zittová.

Také rádio Frekvence 1 nabídne posluchačům v sobotu živé vstupy z nádvoří Pražského hradu, na které bude mít přístup veřejnost, tak přímo z katedrály sv. Víta. "Na místě budou dva komentátoři. Mimo jiné přinesou rozhovor se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou," sdělil šéfredaktor Luboš Procházka.

Gott zemřel minulé úterý 1. října ve věku 80 let.