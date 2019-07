Staněk pověřil vedením kultury náměstka, dle ČSSD ji nezastupuje

Praha - Ministerstvo kultury by měl od čtvrtka do rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o jmenování kandidáta ČSSD Michala Šmardy, řídit ekonomický náměstek René Schreier. Vedením úřadu ho dnes pověřil končící ministr Antonín Staněk (ČSSD), kterého Zeman v pondělí po více než dvouměsíčních odkladech odvolal k dnešnímu datu. Předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že Schreier nebude zástupcem jeho strany, která už od konce května trvá na jmenování Šmardy. Zemanovo počínání považují sociální demokraté za neústavní. Staněk dnes vypsal výběrové řízení na nového šéfa Národní galerie Praha (NGP). Odvolání předchozího ředitele NGP Jiřího Fajta vedlo ke Staňkovu konci na ministerstvu.

Staněk rezignoval v květnu po kritice odborné veřejnosti, která se na něj snesla po odvolání Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa. Podle sociálních demokratů již nebyl schopen situaci v kultuře zklidnit. Zeman nicméně demisi nepřijal s argumentací, že Staněk odhalil zneužívání veřejných prostředků a neměl by být trestán. Na žádost ČSSD proto premiér Andrej Babiš (ANO) zaslal na Hrad návrh na odvolání ministra, kterému Zeman vyhověl po dvou měsících v pondělí, a návrh na jmenování Šmardy, k němuž se chce Zeman vyjádřit v polovině srpna.

Takové jednání je podle ČSSD za hranou ústavy, stejně jako situace, kdy od čtvrtka nebude vedením kultury pověřen člen vlády. Náměstek Schreier nebude zástupcem sociální demokracie, zdůraznil Hamáček. Schreier bude po nějakou dobu vykonávat administrativní úkony, kompetence ministra ale mít nebude, což je podle Hamáčka neudržitelná situace. "Nominace našeho ministra leží na Pražském hradě," podotkl. Je přesvědčen, že on i premiér udělali vše, aby byla dodržena ústava. "Jsme v unikátní situaci, nepamatuji si, že by někdy v historii ležel na Pražském hradě návrh na jmenování ministra a pan prezident ho odmítal jmenovat," řekl.

Premiér Babiš po dnešním jednání se Staňkem řekl, že Schreier bude s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) vyjednávat o rozpočtu, požaduje přitom miliardu korun navíc. Ministři ČSSD celkově postrádají přes 20 miliard, Schillerová jejich požadavky označila za torpédování rozpočtu, které by znamenalo navýšení naplánovaného schodku ze 40 miliard na 62, což považuje za nepřijatelné.

Staněk se chce problematice kultury věnovat jako poslanec. Ve Sněmovně bude vyjednávat o předlohách, u jejichž začátku stál. Staněk odchází z ministerstva po ročním působení a je přesvědčen, že zanechává resort stabilizovaný. O Schreierovi řekl, že je obeznámen s chodem úřadu. "Zná priority, zná, kde nás tlačí bota," konstatoval. Náměstek bude pověřen zastupováním ministra při jednání vlády, ve Sněmovně, ale nebude mít žádné kompetence člena vlády, protože je mít nemůže, řekl Staněk. Babiš dříve řekl, že neobsazení postu ministra nebude aktuálně znamenat problém, protože se období do Zemanova avizovaného rozhodnutí o Šmardovi kryje s vládními prázdninami, které potrvají do zasedání 26. srpna.

Staněk na ministerstvu zpočátku sklízel kritiku za to, že on, respektive jeho práce není příliš viditelná. Poté, co před Velikonocemi odvolal Fajta a Soukupa, mu odborníci i spolustraníci vytýkali zejména formu tohoto kroku. Staněk odvolání Fajta zdůvodňoval jeho hospodářskými pochybeními, Fajt to odmítá a podal kvůli tomu několik žalob. Staněk podal na Fajta i Soukupa kvůli hospodaření jejich institucí trestní oznámení.

Na šéfa MUO vypsal Staněk konkurz již počátkem července, v případě NGP tak učinil v poslední den ve funkci. Nový ředitel by měl být jmenován do konce února. Podrobnosti o konkurzu jsou na webu, požadují se znalosti v oblasti muzeí a galerií a minimálně tři roky praxe v řídící funkci, ideálně se zkušeností s řízením velké kulturní instituce, tedy nikoli s vedením přímo velké galerijní či muzejní instituce. Ministerstvo nesdělilo, kdo bude sedět ve výběrové komisi.