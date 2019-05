Staněk nesplní politické zadání na konkurzy, chce odbornou debatu

Praha - Termín vyhlášení konkurzů na ředitele Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc byl podle ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) politickým a absolutně nerezonuje v odborné veřejnosti. Staněk to řekl novinářům. Doplnil, že s odborníky připravuje podmínky výběrového řízení, případně podobu fungování a financování Národní galerie. Termín vyhlášení konkurzů neohlásil. Uvedl, že podklady budou připravené pro jeho případného nástupce. Sociální demokracii, která jej přiměla podat demisi, opouštět nechce.

"Členem sociální demokracie jsem proto, že vždycky mé smýšlení bylo levicové, sociální demokracie je stranou, která podle mě na politické scéně má být. Jen krysy opouštějí loď, když se potápí, to nejsem. Byl jsem zvolen poslancem za sociální demokracii, svůj mandát za sociální demokracii dokončím," uvedl na dotazy novinářů, zda neuvažuje o opuštění strany či přestupu do strany jiné. "V posledních několika týdnech jsem zažil něco, co jsem zažil už v akademické rovině, jsou vyšší hodnoty v životě než politické funkce," řekl. Spekulace o tom, že by kvůli neshodám v koalici vyplývající z jeho situace mohla skončit vláda, nechtěl komentovat.

Staněk novinářům ukázal dokument s podpisem prezidenta, který nepřijal jeho demisi. "To je realita, se kterou se musím vyrovnat, stejně jako je realitou, že pan předseda (ČSSD Jan) Hamáček avizoval, že dříve nebo později předá panu předsedovi vlády návrh na mé odvolání. A jak už pan předseda vlády avizoval, toto oznámení odnese panu prezidentovi možná i s návrhem na jmenování nového ministra kultury," uvedl. Cítí jako svou povinnost pracovat až do chvíle, než bude odvolán.

Jako nejpodstatnější úkol zmínil právě výběrová řízení na šéfy NGP a MUO. MK podle něj má vnitřní dokument o tom, jak se mají konkurzy na ředitele jeho příspěvkových organizací konat. NGP ale Staněk vnímá jako výjimečnou organizaci a tomu má podle něj odpovídat i podoba výběrového řízení na jeho šéfa. "Vedl jsem debaty s klíčovými odbornými osobnostmi oboru o tom, jakým způsobem směřovat kroky k přípravě výběrového řízení," řekl. Jednání dnes ukončil. Výsledkem je odmítnutí termínu 31. května jako politického zadání. "Požádali mě, abychom spíše připravili konstruktivní debatu, a teprve na základě toho vygenerovali nebo potvrdili jména," řekl.

Mezi těmi, s nimiž o podobě NGP a konkurzu jednal, zmínil kurátora Adama Budaka z NGP, ředitele Moravské galerie Brno Jana Presse, prorektora AVU Víta Havránka či předsedu Uměleckohistorické společnosti Radima Vondráčka. Ze zahraničních odborníků zmínil rakouského kurátora Petera Pakesche a řekl, že oslovil pět ředitelů evropských muzeí, kteří mají zájem se do debaty zapojit.

Babiš vyloučil konec koaliční vlády, roztržku s ČSSD nechce

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) vyloučil konec koaliční vlády ANO a ČSSD kvůli aktuální situaci kolem ministerstva kultury. Roztržku se sociální demokracií nechce. Pokud předseda ČSSD Jan Hamáček, se kterým bude dnes hovořit, nezmění názor, navrhne prezidentovi Michala Šmardu jako nástupce Antonína Staňka (oba ČSSD) na ministerstvu kultury. Babiš to dnes řekl v rozhovoru na serveru Blesk.cz.

Prezident Miloš Zeman v úterý odmítl Staňkovu demisi. Ve středu premiérovi v dopise navrhl, aby počkal s jeho odvoláním na výsledky prověřování trestního oznámení, které ministr podal.

"Ten apel by měl spíš vyslyšet pan Hamáček, budu s ním o tom mluvit," řekl Babiš. Rozpor se sociálními demokraty ale nechce. Pokud Hamáček po rozhovoru s ním nezmění názor, pošle v pátek na Hrad dopis, že žádá odvolat Staňka a jmenovat Šmardu ministrem kultury. "Jestli budou problémy, pak je potřeba, aby to pan Hamáček řešil," řekl k dalšímu vývoji.

Podle Babiše Hamáček na Šmardovi dosud trvá. Premiér neví, zda je Šmarda vhodný typ na ministra kultury. "Kdybych byl předseda ČSSD, nominoval bych někoho jiného," řekl. Podle Babiše by byl Šmarda dobrým kandidátek třeba na ministerstvo pro místní rozvoj. "Je to starosta, má zkušenosti," řekl. Bude ale postupovat podle koaliční smlouvy. Místopředseda ČSSD Šmarda je dlouholetým starostou Nového Města na Moravě.

Premiér se s kandidátem sociální demokracie sejde v pátek. Chce s ním probrat, jak hodlá ve vládě fungovat. "Jestli to nebude mise, ze které budou vycházet problémy," dodal. Premiér připomněl, že Šmarda byl proti vstupu ČSSD do vlády s ANO.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa. Na oba Staněk podal trestní oznámení.