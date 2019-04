Káhira/Praha - Velkou návštěvnickou atrakcí v opravené budově Národního muzea v Praze a také poctou české egyptologii by měla být výstava Sluneční králové v roce 2020. Představí 80 předmětů nalezených českou expedicí v archeologické lokalitě Abúsír i další artefakty. O zápůjčce egyptských památek, soch, kanop s ostatky, papyrů i dalších vzácností dnes v Káhiře jednal český ministr kultury Antonín Staněk. Česko bude muset na výstavu poskytnout státní záruky a její organizace má stát 50 milionů korun.

Výstava má mapovat dějiny jedné z nejstarších civilizací světa od třetího do prvního tisíciletí před naším letopočtem a půl století práce největší české vědecké expedice v zahraničí. Nálezy budou dokládat nejen dějiny starověkého Egypta, ale také celkový proces vzniku, rozkvětu a pádu velkých civilizací.

Staněk dnes v Káhiře jednal o výstavě se svým egyptským protějškem, ministrem pro památky Chálidem Ananím. "Považuji za velký úspěch našich vzájemných vztahů a také za vysoké ocenění práce českých egyptologů v Egyptě, že egyptská vláda a egyptské ministerstvo pro památky schválily Národní muzeum jako hostitele pražské výstavy. A to podle podmínek navržených Českým egyptologickým ústavem," uvedl Staněk v tiskové zprávě ministerstva kultury.

Připomněl, že Český egyptologický ústav oslavil v minulém roce 60 let své existence. "Jedinečné nálezy i plánovaná výstava Sluneční králové jsou krásnou odměnou za jejich dlouholetou práci," uvedl.

V Egyptě český ministr navštívil Archeologické muzeum v Káhiře, kde si v doprovodu českých egyptologů prohlédl nálezy české expedice. Delegace navštívila i pyramidová pole v Abúsíru a Sakkáře, kde čeští egyptologové působí.

Stalo se tak krátce poté, co Český egyptologický ústav zveřejnil 2. dubna nový objev, pyramidový komplex královny Setibhor a hrobku hodnostáře Chuyho, který žil na sklonku Staré říše. Královnino jméno je vytesáno na sloupu z červené žuly v nově odkrytém vstupu do jejího pyramidového komplexu. Otázku, kdo byla majitelka tohoto neobvyklého památníku, se odborníci pokoušeli zodpovědět desítky let.

Česká vláda financování výstavy podpořila, na nákladech se mají podělit ministerstva kultury a financí. Na přípravu v letošním roce je potřeba deset milionů korun, na samotnou výstavu v roce 2020 pak 39,3 milionu korun. Česko by mělo za zapůjčené artefakty poskytnout státní záruku, protože jinak by komerční pojištění výstavu prodražilo o 100 milionů korun. Vedle egyptských státních sbírek na výstavě budou zápůjčky z několika německých muzeí, případně z Metropolitního muzea v New Yorku. O výstavu usilují čeští vědci, ale i politici jež léta.

Práce českých egyptologů je světově proslavená, kromě odkrývání unikátních staveb spočívá také třeba v satelitním snímkování pyramidových polí, které prováděli jako první na světě, mezioborové teoretické výzkumy včetně seminářů pro americkou nebo českou armádu i bádání týkající se dynamiky civilizací v závislosti na proměnách prostředí.