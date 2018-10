Praha - Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) plánuje do roku 2030 investice v resortu za 35 miliard korun. Mělo by jít o opravy památkových objektů, rekonstrukce či výstavbu kulturních zařízení, tedy depozitních budov, knihoven, koncertních sálů či galerií. Ministr to dnes řekl na tiskové konferenci. Slíbil další navýšení platů v kultuře a opětovné předložení návrhu zákona o památkové péči. Rozpočet ministerstva kultury pro rok 2019 by měl být o 1,8 miliardy vyšší než letos a činit 14,8 miliardy korun.

Staněk uvedl, že na jednání vlády předloží nový program Péče o národní kulturní dědictví, který by měl navazovat na program Péče o národní kulturní program. Ten funguje od roku 2006, disponuje deseti miliardami korun a aktuálně se za peníze z něj opravují Národní muzeum, Státní opera a Klementinum. Skončit by měl v roce 2020. V letech 2019 až 2028 si podle Staňka nezbytné rekonstrukce a rehabilitace kulturních památek vyžádají přibližně 7,88 miliardy korun.

Staněk navrhne zařazení pracovníků v kultuře v případě platů do druhé platové tabulky, dnes jsou podle něj v první. "Znamenalo by to velký pokrok, minimální platy by byly zvýšeny tabulkovou hodnotou. Byla by to jistota pro zaměstnance, že tyto peníze dostanou bez ohledu na to, co se bude dít," řekl. Jde o nařízení vlády z loňského roku a podle ministra minulý týden k návrhu skončilo připomínkové řízení. Tento krok by podle ministra znamenal navýšení rozpočtu o 120 milionů korun.

Připomněl, že státní zaměstnanci v kultuře, zejména pracovníci paměťových institucí, mají platy dlouhodobě podfinancované. Z nedávné návštěvy například Národní knihovny či Muzea Jana Amose Komenského uvedl jako příklad, že nástupní platy činí 23.000 či 24.000 korun, na konci své kariéry mohou podle Staňka tito zaměstnanci "tabulkově" dospět ke 30.000 korun měsíčně.

Staněk připomíná, že mnozí pracovníci v kultuře mají vysokoškolské vzdělání, případně vysoce specializované odborné vzdělání, a pracují s majetkem obrovské hodnoty. "Srovnejte platy bankovních úředníků, kteří spravují obrovské finanční prostředky, a pracovníků paměťových institucí, kteří mají v depozitářích kulturní dědictví nedozírné hodnoty a navíc o ně musí odborně pečovat," uvedl ministr.