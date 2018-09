Kolín - Hnutí STAN dnes v Kolíně zahájilo celostátní kampaň před komunálními a senátními volbami připomínkou významných osobností novodobých českých dějin. Pozornost přitahoval hlavně první místopředseda Vít Rakušan, který se v souvislosti se stým výročím založení republiky převlékl za prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Další představitelé hnutí se na pódiu zmiňovali o osudech publicisty Ferdinanda Peroutky, legendárního stíhacího pilota Františka Fajtla, herečky Vlasty Chramostové nebo prvního polistopadového prezidenta Václava Havla.

"Poskládali jsme více než 1300 kandidátek v celé České republice. Kromě toho další naši starostové kandidují takzvaně na podpisy, protože jsou zvyklí kandidovat jako regionální sdružení," řekl ČTK předseda hnutí Petr Gazdík. Volební kampaň STAN bude podle něj především kontaktní, hnutí má na ni vyčleněno asi osm milionů korun.

Kolínský starosta Rakušan, který se na mítinku na Karlově náměstí objevil s falešným vousem a v typické masarykovské čepici s trikolórou, připomněl úsilí prvního československého prezidenta o demokratický stát. "Jsme v situaci, kdy demokracie začíná být vyprázdněným pojmem, není už tak důležitá jako po roce 1989," varoval. Podle něj se také zapomíná na to, že právě Masaryk dal českému národu svobodu.

Podle Rakušana chce hnutí během kampaně připomínat českou historii. Nachystány má například vzdělávací stánky, které mají oslovit i mládež. "Nedáváme jenom balonky a koblihy jako konkurenční hnutí, ale snažíme se lidem dávat i informace o tom, že demokracie je důležitá. A to je vlastně takovým hlavním mottem naší kampaně," uvedl.

STAN chtějí mimo jiné posílit rozpočty obcí v oblasti školství a péče o seniory. Prosazují i zastoupení samosprávy při legislativním procesu. Představitelé obcí a krajů by měli mít své zástupce v legislativní radě vlády a podílet se na vzniku zákonů. "Zároveň by měl skončit pragocentrismus. Podívejme se, jak vládne současná vláda, všechno se rozhoduje z centra," prohlásil Rakušan.

Podle návrhu zákona, který chtějí STAN brzy představit, by se měly některé centrální úřady státní správy přestěhovat z Prahy do jiných měst. Například báňský úřad by měl mnohem logičtější umístění v Ostravě, míní hnutí. Podle Gazdíka by mohlo změnit adresu až 56 centrálních úřadů, které podle něj nyní sídlí zcela nesmyslně v hlavním městě.