STAN už má podpisy pro návrh na zrušení zákazu vycestování z ČR

Praha - Senátoři za hnutí STAN už mají dostatek podpisů pro předložení návrhu, aby Ústavní soud zrušil nařízení, kterým vláda zakázala kvůli pandemii koronaviru vycestovat z Česka. Oznámili to na svém twitteru. Kromě iniciátora návrhu Davida Smoljaka jsou pod návrhem podepsáni například místopředseda horní komory Jan Horník, Marek Hilšer, Mikuláš Bek, Alena Dernerová nebo Václav Chaloupek. Další podpisy bude moci STAN získat během zasedání Senátu příští týden, kdy má být také text návrhu hotov.

Vláda podle Smoljaka postupovala bez opory v zákoně. K plošnému uzavření hranic pouhým usnesením vlády nebyl podle něj žádný důvod ani kvůli šíření nákazy. Kabinet cestování zakázal na základě krizového zákona. Někteří právníci zpochybňují ústavnost toho, že Češi podle vládního rozhodnutí nesmějí až na výjimky opustit republiku. Mohl podle nich pouze nařídit domácí karanténu těm, kdo se ze zahraničí do Česka vrací.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí uvedl, že po skončení nouzového stavu je možné nadále omezit cestování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, zdůraznil však, že by muselo jít o přiměřený krok. Ústavní právník Marek Antoš ale ČTK řekl, že zákaz vycestování z České republiky, který by byl podložen zákonem o ochraně veřejného zdraví, by byl neústavní.

K návrhu pro Ústavní soud se tento týden rozhodli připojit například Piráti. Různá vládní nařízení, včetně zákazu vycestování, napadli u Ústavního soudu v uplynulých týdnech také individuální stěžovatelé. Ti se však na rozdíl od skupiny zákonodárců nemohou až na výjimky domáhat zrušení zákonů nebo předpisů.

Návrh na zrušení zákona je ze zákonodárců podle zákona o Ústavním soudu oprávněna podat skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů. Návrh na zrušení jiného právního předpisu může podat skupina nejméně 25 poslanců nebo nejméně deseti senátorů.