STAN shání podpisy na mimořádnou schůzi PS k otázce sucha

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) sbírá podpisy na svolání mimořádné schůze Sněmovny k otázce sucha a nakládání s vodou. Novinářům to před dnešním zasedáním poslanců řekl šéf sněmovního klubu STAN Jan Farský. Na schůzi, které podle něj už přislíbili podporu Piráti, by se měly přednostně probrat vládní i opoziční návrhy, které mají boj proti suchu podpořit. Také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dnes řekla, že její strana schůzi podpoří. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) svolání schůze považuje za zbytné, o otázce sucha se podle něj může diskutovat i při debatě například o vodním zákoně.

Farský uvedl, že téma sucha bylo v poslední době odsunuto do pozadí kvůli epidemii koronaviru, ale problém zůstává. "Bohužel vláda k suchu víc mluví, než dělá," řekl. Na programu mimořádné schůze k suchu by podle STAN mělo být osm předpisů, které sucho nějakým způsobem řeší. Jde o vládní zákon, několik předpisů STAN, ale i návrh KSČM, uvedl Farský.

Mimořádná schůze by měla dát projednávání předpisů do pohybu, protože ve standardním programu se nedaří je upřednostnit, dodal Farský. Konání schůze podporují Piráti, s ostatními stranami budou Starostové jednat. Starostové připomněli například svůj návrh na zakotvení práva na pitnou vodu do Listiny základních práv a svobod. Zasazují se také za lepší využití tzv. šedé vody. Odpadní voda by se podle nich měla recyklovat a dál využívat.

TOP 09 dnes podporu schůzi přislíbila. "Pro nás jedno z nejstěžejnějších témat současnosti, které rozhodně nesmí být zastíněno tím, že řešíme koronavirovou krizi," řekla Pekarová Adamová. Vláda podle ní v otázce sucha dělá nedostatečné kroky.

Brabec dnes novinářům v Senátu řekl, že mimořádná schůze sucho nevyřeší. Debatovat poslanci o problematice mohou například při diskusi o vodním zákoně, který je ve druhém čtení, nebo o návrhu ústavního zákona na ochranu vody. Pokud ale schůze bude, vystoupí na ní. Je také připraven uspořádat ve Sněmovně seminář za účasti odborníků.