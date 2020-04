STAN navrhuje, aby od 25. května šli do škol všichni žáci

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dnes vyzvalo ministerstvo školství, aby 25. května nastoupili do škol všichni žáci. Školáci, jejichž rodiče to odmítnou, by na konci školního roku byli přezkoušeni, řekl dnes na tiskové konferenci poslanec Petr Gazdík. Starostové také apelovali na vládu, aby v nové podobě rozpočtu na letošní rok, který počítá s deficitem 300 miliard korun, byly prioritou investice do regionálního rozvoje, které by pomohly hospodářskému růstu v celé zemi.

Vláda navrhuje, že by od 25. května začaly fungovat školní skupiny pro děti na prvním stupni základních škol, ve kterých by bylo nanejvýš 15 žáků. Pro děti, které nebudou ve skupině, a pro žáky druhého stupně, by nadále měla být základní výuka na dálku.

"U menších škol je to nerealizovatelné v jejich konkrétních podmínkách," řekl Gazdík. Podle něj nemají zejména malé školy v regionech technické ani personální kapacity na to, aby zajistily fungování podle vládního návrhu. Naplňování vládního opatření by podle Starostů vyvolalo ve školách chaos.

STAN proto navrhuje, aby od 25. května šly do školy všechny děti. Rodiče, kteří mají obavy kvůli epidemii koronaviru, by mohli své děti z výuky omluvit, na konci školního roku by pak tyto děti absolvovaly přezkoušení a na základě něj dostaly známku. "Je to efektivnější a vytváří to méně chaosu," řekl Gazdík.

Starostové dnes také apelovali na to, aby při úpravě státního rozpočtu kvůli zvýšení deficitu z 200 na 300 miliard Kč vláda upravila jeho strukturu, aby vládní investice sloužily zejména na regionální rozvoj. "Chceme, aby vláda směřovala miliardy do národních dotací. Tím by pomohla regionům, malým a středním firmám a rozhýbala ekonomiku napříč Českou republikou," řekla poslankyně Věra Kovářová. Podle ní mají obce a města připravené investiční plány, jejichž naplnění zajistí rovnoměrnější hospodářský rozvoj země než velké investice do dopravní infrastruktury.

Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský dnes také řekl, že Starostové by nepodpořili návrh na prodloužení nouzového stavu po 30. dubnu, pokud by ho vláda předložila. Podle něj nyní nouzový stav slouží jen k tomu, aby vláda mohla snadno nakupovat zdravotnický materiál z Číny, s jiným odůvodněním kabinet nepřišel.