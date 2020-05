STAN chce odvolat Filipa z vedení PS a distanc od jeho výroků

Praha - Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan vyzval sněmovní strany, aby se připojily k návrhu na odvolání předsedy KSČM Vojtěcha Filipa z funkce místopředsedy dolní komory. Sněmovna by se podle Rakušana měla distancovat o Filipových výroků v ruském tisku. Hnutí k tomu připravilo čtyřbodový návrh usnesení. Rakušan to dnes sdělil ČTK v tiskové zprávě. Vyjádření Filipa ČTK zjišťuje.

Filip v rozhovoru pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, které označil za "zločinné". Současně pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům, padlým v boji s ruskými bolševiky. Pražské komunální politiky nařkl z neofašismu.

"Svým vyjádřením překročil únosnou mez. Zpochybňování zásluh českých legionářů o samostatný stát, oslava totalitního komunistického režimu a tvrzení o tom, že česká společnost je prolezlá fašizmem, zkrátka nelze tolerovat," uvedl Rakušan v dnešní tiskové zprávě. Věc spojuje s podzimním sjezdem komunistů. Výroky místopředsedy sněmovny podle něho ale v zahraničí rezonují a mohou výrazně ovlivnit zahraniční politiku. "Ta musí být jednotná a nemůže ji paralelně utvářet soudruh, který by nás nejradši zaprodal Moskvě, stejně jako svoji důstojnost. Sněmovna se od těchto rudých postojů musí okamžitě distancovat," dodal.

Popisy pod návrh na odvolání Filipa začala minulý týden sbírat T0P 09. Usnesení navrhované hnutím STAN obsahuje formulaci o distancování Sněmovny od Filipových výroků a výzvu, aby Filip jako ústavní činitel při veřejných prohlášeních reprezentoval Českou republiku a její oficiální směr zahraniční politiky. Sněmovna by usnesením měla podle STAN také deklarovat, že si váží boje československých legionářů během první světové války, kteří se svou odvahou a odhodláním zásadně přičinili o vznik samostatného, svobodného a demokratického Československa.

Filip v neděli uvedl, že za svými výroky stojí. Česko-ruské vztahy jsou v poslední době napjaté i kvůli zřízení památníku v pražských Řeporyjích věnovanému protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy. Nevoli vzbudilo také rozhodnutí pražského magistrátu pojmenovat náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi. Tři pražští politici nedávno také dostali policejní ochranu. Týdeník Respekt v této souvislosti informoval o pracovníkovi ruských tajných služeb, který do Prahy přicestoval údajně s jedem ricin. Přicestovat měl před několika týdny s diplomatickým pasem. Moskva to dementovala jako novinářskou kachnu. Diplomatův příjezd však potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zda měl muž jed, ale nechtěl komentovat. Policejní ochranu nicméně nedávno dostali pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), které Rusko kritizuje kvůli krokům jejich úřadů.

Server HlídacíPes.org dnes napsal, že spolu s lidmi na generálních konzulátech v Brně a v Karlových Varech má ruský stát v České republice aktuálně celkem 138 lidí. Z toho je 51 diplomatů a 87 členů personálu. Jde o suverénně personálně nejsilnější velvyslanectví v Česku. Vysoké počty diplomatického a administrativního personálu na ruské ambasádě v Praze se však dlouhodobě příliš nemění, dodal server s odvoláním na vyžádané údaje z českého ministerstva zahraničí.

Širší vedení KSČM se postavilo za Filipovu kritiku Petříčka

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) podle komunistů morálně a politicky devalvoval Českou republiku z polokolonie na kolonii Spojených států. Konstatoval to dnes výkonný výbor KSČM v souvislosti s debatou o významu Sovětského svazu v ukončení druhé světové války. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí KSČM Helena Grofová. Širší vedení strany se tak postavilo za předsedu Vojtěcha Filipa v jeho kritice ministra zahraničí. Petříček dává kritiku do souvislosti s podzimním sjezdem KSČM. "Komunisté zkrátka mají před sjezdem," uvedl v sobotu na twitteru.

Petříček se podle komunistů společným prohlášením v předvečer výročí konce války s dalšími ministry postkomunistických zemí a USA "snížil k přirovnávání hrůz nacistické okupace k událostem, které souvisejí se studenou válkou". De facto tak připustil další krok k přenesení viny za rozpoutání druhé světové války dílem téměř rovným z nacistického Německa na Sovětský svaz, tvrdí strana, která podporuje menšinový kabinet ČSSD a hnutí ANO.

"To, co dnes zažíváme v České republice, například v Praze 6, je zneuctěním piety padlých rudoarmějců. Bagatelizování úlohy Rudé armády při osvobození Prahy a posledních bojích s fašistickou soldateskou a zbytky wehrmachtu na území dnešní České republiky, nemá ve světě obdoby," stojí ve stanovisku. Uvádí také, že "není snad žádné státní moci, mimo ty kolaborující s myšlenkami autoritářství a fašismem, které by dovolily a připustily hanobení památky svých osvoboditelů z nacistického područí".