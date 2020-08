STAN chce čtyři až pět hejtmanů, symbolem kampaně je česnek

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) má v podzimních krajských volbách ambici na zisk čtyř až pěti hejtmanů, členy chce mít ve všech zastupitelstvech v České republice. Na dnešním oficiálním zahájení kampaně v Dienzenhoferových sadech v Praze to řekl předseda STAN Vít Rakušan. Symbolem kampaně hnutí je česnek, na akci se mimo jiné podávala pomazánka nebo česneková polévka. Krajské volby se uskuteční společně s prvním kolem senátních voleb 2. a 3. října.

"Česnek má úžasnou schopnost léčit, uzdravovat, čistit. Máme pocit, že velká většina krajů v České republice skutečně potřebuje vyčistit, vyléčit. V některých pohádkách a legendách se říká, že česnek dokonce vyhání zlé duchy, slouží proti upírům a podobně. Myslím, že spojitost se Středočeským krajem by se dala nalézt i v této symbolické rovině - vyhnat už konečně ze Středočeského kraje duchy starých časů a začít ho řídit moderně," řekl Rakušan.

Hnutí často kritizuje současnou středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO), proti které bude za STAN kandidovat starostka Mnichovic u Prahy Petra Pecková. Na závěr oficiálního zahájení kampaně si podporovatelé Starostů vzali stuhy s česnekem a živým řetězem obklíčili budovu Krajského úřadu Středočeského kraje naproti sadům.

"Doufáme a máme velké ambice na čtyři až pět hejtmanů a doufáme, že budeme zastoupeni ve všech zastupitelstvech. Ambice by měla mít i Česká republika, protože krajské volby mohou mít jedno velké kouzlo - mohou změnit atmosféru v České republice a náladu lidí. Lidé najednou mohou vidět, že tato země nepatří jedné firmě, jednomu muži, Agrofertu ani hnutí ANO. Věřím, že STAN k teto změně atmosféry v naší zemi výrazně pomůže," dodal Rakušan. V současnosti má STAN jednoho hejtmana - Martina Půtu v Libereckém kraji, který bude lídrem tamní kandidátky.

Pecková uvedla, že Starostové chtějí přibližovat a otevírat kraje lidem, být transparentní a sdílet informace. Kandidáti na hejtmana dnes po jednom představili programové priority hnutí, které se podle Peckové týkají všech krajů. Šlo například o dostupnost zdravotní péče, školství nebo dopravu.

Ve Zlínském kraji STAN povede do voleb poslanec a místopředseda hnutí Petr Gazdík, v Jihomoravském kraji předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Bývalý hejtman za ČSSD Josef Bernard bude za STAN kandidovat v Plzeňském kraji. V Karlovarském kraji kandidátku povede bývalý karlovarský primátor a současný zastupitel Petr Kulhánek, na Vysočině pak zastupitel a starosta Pacova Lukáš Vlček. V čele moravskoslezské kandidátky STAN bude dlouholetý starosta Horní Suché Jan Lipner, v Pardubickém kraji starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková.

V Jihočeském kraji bude lídrem starosta Lišova a krajský radní pro dopravu Jiří Švec, v Ústeckém bývalý starosta Benešova nad Ploučnicí Filip Ušák. Advokát a krajský radní pro oblast financí Rudolf Cogan povede STAN do voleb v Královéhradeckém kraji, ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého a olomoucký zastupitel Josef Suchánek pak v Olomouckém kraji.

Hnutí chce investovat do krajských voleb 24 milionů korun, do senátních pak necelých osm milionů. "Skutečná částka poskytnutá kandidátům do kampaně se však bude odvíjet od počtu kandidátů, kteří postoupí do druhého kola. S dary počítáme nad rámec stanoveného rozpočtu. V tuto chvíli nejsme schopni vyčíslit přesnou částku, protože naši kandidáti nejsou vázáni povinností finančního vstupu pro účast na kandidátce, jako to bývá běžné u jiných politických uskupení," uvedli už dříve na dotaz ČTK Starostové.