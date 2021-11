STAN bude mít ministry vnitra, školství, průmyslu a pro EU

Vzdělávání bude podle možného příštího ministra školství Petra Gazdíka (STAN) jednou z priorit nově vznikající vlády koalic Spolu a Pirátů se Starosty. Strany podle něj chtějí navázat na práci současného ministra školství Roberta Plagy (za ANO) a naplňovat cíle Strategie vzdělávání do roku 2030, kterou připravil. Pokud by byl Gazdík ministrem, uvítal by, kdyby Plaga na úřadu zůstal v pozici náměstka. Rozhodnutí bude na Plagovi, do pozice odborného náměstka se vrátí po ukončení politické funkce. Gazdík to dnes řekl ČTK. To, zda bude ministrem školství, odmítl potvrdit. Nejdřív podle něj musí kandidáty schválit celostátní výbor STAN a poté se s nimi musí seznámit prezident.

Starostové a nezávislí (STAN) dnes jako první strana z chystané pětikoalice podpořili vládní koaliční smlouvu. Koalice Spolu a Pirátů se STAN se na ní a na programovém prohlášení domluvily v úterý, dokumenty chtějí lídři stran podepsat 8. listopadu. Programové prohlášení podle Gazdíka počítá s tím, že podobně jako pro končící kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) bude i pro novou vládu jednou z priorit školství.

"Je naší strategií navázat na to, co na ministerstvu činil Robert Plaga. Hlásíme se celá koalice k jeho Strategii (vzdělávání) 2030. Tu bychom rádi, protože je to dobře napsaná strategie, naplnili," uvedl Gazdík. Plaga se podle něj do historie českého školství vepíše pozitivně. Přál by si, aby zůstal na ministerstvu či s ním dál spolupracoval. "Pan ministr je svým občanským povoláním odborný náměstek pro vysoké školy na ministerstvu školství a v případě, že skončí ve své politické funkci, tak se do funkce odborného náměstka jako svého občanského povolání vrátí," řekl. Rozhodnutí, zda ve funkci náměstka pak zůstane, bude podle Gazdíka na samotném Plagovi. Ten již dříve uvedl, že by rád dál pokračoval v exekutivní pozici na ministerstvu školství.

Koaliční smlouva nově vznikající vlády podle Gazdíka předpokládá, že školství se musí v následujících letech výrazně změnit. V důsledku epidemie si podle něj nově vznikající vláda i široká veřejnost uvědomují, že školství je důležité, svět se mění a musí se tomu přizpůsobit i vzdělávání. Za hlavní cíle označil snížení nerovností ve vzdělávání, zvýšení motivace žáků a změny v obsahu výuky. Důležité je podle něj, aby úsilí o modernizaci bylo kontinuální, protože absolventi vyjdou ze škol až po letech, takže výsledky změn se ukážou až potom.

To, zda bude ministrem školství, odmítl Gazdík potvrdit. Poukázal na dohodu stran, že jména kandidátů zveřejní, až s nimi kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS) seznámí prezidenta Miloše Zemana. Kandidáty také podle Gazdíka ještě musí schválit celostátní výbor STAN. Starosty budou ve vládě zastupovat ministři vnitra, školství, průmyslu a obchodu a ministr pro evropské záležitosti. S Gazdíkem jako s možným ministrem školství počítá návrh vládního týmu, který Piráti se Starosty představili už v červnu.