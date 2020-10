STAN bude jednat s Piráty o koalici pro sněmovní volby

Praha - Celostátní výbor hnutí Starostové a nezávislí (STAN) rozhodl, že zahájí vyjednávání výhradně s Piráty o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů pro parlamentní volby v roce 2021. STAN to uvedl v tiskové zprávě. Podle předsedy hnutí Víta Rakušana krajské volby ukázaly, že spolupráce politických stran má smysl, pokud funguje programová i lidská symbióza. Subjekty si kooperaci vyzkoušely i před krajskými volbami v Olomouckém kraji, kde koalice skončila na druhém místě za hnutím ANO. Podle dřívějších informací by vedení Pirátů mělo do 15. října vypracovat dvě volební varianty, zda příští rok ve sněmovních volbách kandidovat se STAN, nebo samostatně.

Hnutí nechalo v referendu vyjádřit celou členskou základnu a uskutečnilo interní průzkum mezi voliči. "Závěry potvrdily, že spolupráce STAN a Pirátů má z koaličních variant nejvíce sympatií mezi našimi členy i nejvyšší šanci dosáhnout úspěšného volebního výsledku. Tyto závěry jsem předložil celostátnímu výboru hnutí STAN, který dnes rozhodl o zahájení koaliční spolupráce s Piráty. V úspěch této spolupráce věřím, ale nyní je ještě míč na straně Pirátů," poznamenal Rakušan.

Výbor podle něj spolupráci výraznou většinou posvětil. Kromě koaličního formátu je další vstupní podmínkou to, že by po případných úspěšných volbách existovaly ve Sněmovně dva nezávislé, ale blízce spolupracující poslanecké kluby, řekl posléze Rakušan novinářům na on-line briefingu. Kooperace s Piráty je podle něj výhodné i z hlediska prosazování programových priorit. Jako ty nejzásadnější vyjmenoval modernizaci vzdělávacího systému, jednoduchý stát bez zbytečné byrokracie a environmentální témata.

Co se týče kandidátních listin, neměly by se podle předsedy STAN skládat na základě jednoho mustru platného pro celou Českou republiku. V každém volebním kraji by měla být zohledněna síla celostátních i krajských organizací a jednotlivých osobností na kandidátkách.

Podle prvního místopředsedy STAN Jana Farského byly volby v Olomouckém kraji úspěšným testem spolupráce. STAN a Piráti jsou schopni přesvědčit i nespokojené voliče vládních stran nebo nevoliče, nejen voliče opozičních stran, míní.

Místopředseda STAN Petr Gazdík původně avizoval, že navrhne výboru odklad hlasování o spolupráci s Piráty o dva týdny kvůli vyjednávání o koalici ve Zlínském kraji. Dnes ale před jednáním uvedl, že se podařilo s vedením Pirátů dohodnout na komunikaci do budoucna, aby nevznikaly problémy.

"Pokud Piráti přijmou naši výzvu a zahájí jednání o podobě společné koalice, máme několik měsíců na to, abychom společně zasedli ke stolu, vyjasnili vzájemná nedorozumění a eliminovali potenciální rizika," uvedl dnes v tiskové zprávě Gazdík. Podle Rakušana byl i právě Gazdík při dnešním hlasování pro spolupráci.

Ve středu prohlásil, že Piráti zástupcům STAN při povolebním jednání ve Zlínském kraji lhali. "Naštvalo nás to, byl jsem v pondělí v Praze na vyjednávání s vedením Pirátů, kde nám bylo přislíbeno, že celostátní politika se projeví ve Zlínském kraji a Piráti nás budou brát jako preferovaného partnera. Na základě i toho jsme se rozhodli, že nepřijmeme nabídku ANO a nepůjdeme do koalice s ANO a tím nevystrnadíme Piráty z koalice," uvedl. Nedorozumění si dnes hnutí STAN objasnilo s první místopředsedkyní Pirátů Olgou Richterovou a šéfem poslaneckého klubu Jakubem Michálkem, dodal dnes Gazdík.

Ve Zlínském kraji by nakonec měla vládnout koalice ANO, Pirátů, ODS a ČSSD v čele s hejtmanem Radimem Holišem.