Praha - Zástupci TOP 09 a STAN se dohodli na společné cestě do voleb do Evropského parlamentu. Do konce týdne budou ladit poslední formulace v koaliční smlouvě pro spolupráci v květnových volbách. Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil dnes ČTK řekl, že vedení jeho strany odsouhlasilo spolupráci s hnutím, příští týden chtějí uskupení oficiálně představit kandidátku. Zřejmě ji povede Pospíšil. Podle lídra STAN europoslance Stanislava Polčáka jde ještě o detaily smlouvy. "Základní parametry jsou v zásadě hotové," řekl ČTK.

Pospíšil ani Polčák nechtěli potvrdit, že lídrem společné kandidátky bude předseda TOP 09. Další z kandidátů za TOP 09 Marek Ženíšek to nicméně oznámil na twitteru. "Lídrem koaliční kandidátky je Jiří Pospíšil," uvedl.

Starostové se už v lednu dohodli na spolupráci pro evropské volby se Stranou zelených a s desítkou regionálních subjektů. S dalšími ještě jednají. "Vypadá to, že přistoupí ještě další regionální hnutí, které třeba mají zastoupení v Hradci Králové. Jednáme ještě s hnutím OSTRAVAK. Ta spolupráce bude skutečně široká," uvedl Polčák.

Polčák také potvrdil, že hnutí nebude spolupracovat s Jaromírem Štětinou, který se rozešel s TOP 09 a chce kandidovat za nové hnutí Evropa společně (ESO), které vytvořil. "Byli jsme požádání, abychom jako STAN zkusili diskusi moderovat. Musím se přiznat, že jeho reakce mě překvapila. Zkoušíme dát dohromady celý proevropský blok stran, které mají smysl. Pan Štětina výsledek jednání oznámil na twitteru a bohužel možnou předvolební spolupráci odmítá," uvedl Polčák s tím, že STAN nemůže rozrážet zavřené dveře.

TOP 09 a STAN spolupracovaly už dřív. TOP 09 kandidovala do Sněmovny s podporou Starostů v roce 2009 a 2013, společnou kandidátku strany měly také při minulých evropských volbách před pěti lety. Spolupráce skončila předloni, do Sněmovny se v roce 2017 obě strany jen těsně dostaly samostatně. Společnou kandidátku ještě se zástupci KDU-ČSL, LES a Demokratů Jana Kasla postavily TOP 09 a STAN do loňských komunálních voleb v Praze.

STAN spolupráci se Zelenými a regionálními subjekty pro evropské volby oznámil koncem ledna. Polčák tehdy uvedl, že dál chtějí jednat s TOP 09 s cílem sjednotit proevropské politické síly.