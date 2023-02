Štafeta s olympijskou pochodní pro pařížské hry začne v Marseille

Marseille - Štafeta s olympijskou pochodní před hrami v Paříži 2024 začne příští rok na jaře v Marseille. První město bez konkrétního data dnes oznámil předseda organizačního výboru Tony Estanguet agentuře AFP. Celou trasu plánuje představit na konci května.

Marseille založili Řekové 600 let před naším letopočtem, v době pařížské olympiády bude hlavní město Provence dějištěm soutěží v jachtingu a části fotbalových turnajů mužů i žen. Olympijské hry se v příštím roce uskuteční od 26. července do 11. srpna.

Podle bývalého vodního slalomáře Estangueta byla volba Marseille zcela přirozená. "Je to město zapálené pro sport, vřelé, populární a multikulturní. Bude to skvělý začátek," řekl o druhém největším městě Francie.

Marseille má také přízvisko "navždy první", protože jako první a zatím jediný francouzský klub dokázal vyhrát fotbalovou Ligu mistrů. Hráči Olympique triumfovali v roce 1993.

Po zapálení ohně v tradičních kulisách starověké Olympie dorazí pochodeň z Řecka do Marseille po desetidenní plavbě na moři. Po štafetě přes celou Francii zahájí slavnostní ceremoniál hry v pátek 26. července 2024.

O připravovaných akcích v Marseille Estanguet hovořil v den, kdy se na Ukrajině sešlo valné shromáždění národního olympijského výboru a jedná o možném bojkotu OH v Paříži, pokud by se jich mohli zúčastnit ruští a běloruští sportovci. "Je na Mezinárodním olympijském výboru, aby o tom (účasti či neúčasti Rusů a Bělorusů) rozhodl," řekl Estanguet agentuře Reuters.

"Priorita není to, kdo se zúčastní her v roce 2024, ale jak a kdy tento konflikt a válka skončí. To není v rukou Paříže 2024," dodal.

MOV se v posledních dnech snaží najít cestu, jak umožnit sportovcům z Ruska a Běloruska účast na mezinárodních soutěžích, z nichž byli v drtivé většině po loňské invazi na Ukrajinu vyloučeni. Snaha ale vyvolala ostrou reakci Ukrajiny i řady dalších zemí v čele s Polskem a Pobaltskými státy.