SSHR uvolnila ochranné pomůcky pro klokánky a handicapované

Sedlčany (Příbramsko)/Opočínek (Pardubicko) - Správa státních hmotných rezerv (SSHR) uvolnila ze skladu v Sedlčanech na Příbramsku ochranné pomůcky pro klokánky a další domovy pro děti v tísni. Hasiči je dnes vozí do krajů, odkud poputují dál do jednotlivých zařízení. Zároveň s vyskladňováním v Sedlčanech nakládají auta České pošty zásoby ze skladu v Opočínku u Pardubic určené pro zdravotně postižené, uvedl předseda SSHR Pavel Švagr.

Ochranné pomůcky pro handicapované i pro klokánky správa vyčlenila na základě pondělního rozhodnutí vlády. Zařízení pro děti v tísni získají 26.580 respirátorů FFP2, 186.000 roušek, 49.500 rukavic a 2475 ochranných štítů. Zároveň s vyskladňováním v Sedlčanech se uvolňují zásoby v Opočínku pro zdravotně postižené. "V tuhle chvíli tam auta České pošty nakládají milion roušek a 190.000 respirátorů FFP2," řekl dopoledne Švagr.

V Sedlčanech dnes bylo připraveno 14 setů pomůcek pro jednotlivé regiony. "Teď si sem najíždí z jednotlivých krajů auta hasičů, odvážejí je na krajská distribuční místa a cestou krajských distribučních míst proběhne distribuce do jednotlivých zařízení s dětmi," uvedl Švagr. Podle něj půjde o zásoby na tříměsíční spotřebu těchto domovů. V Česku funguje 55 zařízení pro okamžitou pomoc dětem v tísni se 738 místy. Z toho 322 míst je v 15 klokáncích.

Média v minulosti informovala o tom, že se v jednom z klokánků objevila nákaza koronavirem. S covidem-19 pak v nemocnici skončila šéfka Fondu ohrožených dětí Hana Kupková, která se nakazila od dětí. Ochranné pomůcky by se do domovů měly podle Švagra dostat co nejdříve, podle něj by to mělo být do konce týdne. Dnes si je převezmou kraje a začnou je dál distribuovat, dodal.