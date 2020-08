SSHR má u šesti z 11 druhů pomůcek podepsány smlouvy s dodavateli

Praha - Správa státních hmotných rezerv (SSHR) má k dnešnímu dni u šesti z 11 druhů ochranných pomůcek podepsány smlouvy s dodavateli. ČTK to dnes řekl předseda SSHR Pavel Švagr. Vítězné firmy podle něj mají tři měsíce na dodání těchto pomůcek, z toho pětinu musí dodat do 30 dní. První část, konkrétně 2800 filtrů do polomasek třídy FFP3 od společnosti Sigma Výzkumný a vývojový ústav, dnes dorazila, sdělil. V červenci Švagr uvedl, že správa nemá v majetku ani jednu ochrannou zdravotnickou pomůcku.

"Přes 21 milionů zdravotnických rukavic a zhruba 357.000 návleků na obuv pak dodá společnost Batist Medical. Podepsali jsme také smlouvu na dodávku výtěrových setů - 200.300 kusů s firmou Winner Group. Ochranné brýle dodá společnost Targo Promotion Praha a ochranné štíty firma GRD servis. Ochranných brýlí bude 256.200, štítů 167.130," řekl Švagr.

Zakázky na dalších pět druhů ochranných pomůcek jsou podle něj postupně hodnoceny. "Například u zakázek na dodání respirátorů třídy FFP2 a FFP3 podaly některé firmy námitky, které se musí vypořádat, a tím se celý proces prodloužil," uvedl předseda. Připomněl, že SSHR poptává zhruba 1,1 milionu respirátorů FFP3, 1,5 milionu respirátorů FFP2, přes 16 milionů roušek, 63.000 rychlotestů a 722.600 zdravotnických čepic.

Vláda v polovině května oznámila, že prostřednictvím SSHR koupí do strategických zásob státu pro další možnou krizi miliony ochranných zdravotnických pomůcek za 3,7 miliardy korun. Zásoby by ministerstvům, jejich podřízeným a organizačním složkám a také krajům měly vydržet na dva měsíce. Nákup rozdělila na dvě fáze, v první fázi měla být koupena polovina požadovaného množství v hodnotě až 1,85 miliardy korun.

Kromě SSHR vypsalo tendry na nákup ochranných pomůcek do rezerv také ministerstvo vnitra (MV). Resort dnes na dotaz ČTK uvedl, že má uzavřenu rámcovou dohodu na dodávku respirátorů třídy FFP3. Z registru smluv vyplývá, že ji podepsalo se společnostmi Trio Havel a Canis Plus. Hodnota zakázky je 1,37 milionu Kč bez DPH. "Ostatní části jsou ve fázi posouzení a hodnocení nabídek," sdělila dnes Hana Malá z odboru tisku ministerstva.

Zakázky MV na dodávky rukavic, návleků a jednorázových plášťů byly podle ní zrušeny. "Do tendru se dodavatelé přihlásili, nicméně z něj byli vyloučeni z důvodu nesplnění podmínek uvedení výrobků na trh v ČR nebo dalších zadávacích podmínek a na základě výzev k doplnění údajů nezareagovali," uvedla Malá. Dodala, že zásobování ČR ochrannými pomůckami je nyní plně v kompetenci SSHR.

"Na jeden měsíc krize bychom měli mít 27 milionů roušek, 7,6 milionu respirátorů FFP2 a 1,1 milionu respirátorů FFP3, 200.000 výtěrových setů, přes 200.000 ochranných štítů, 250.000 ochranných brýlí nebo přes 21 milionů párů zdravotnických rukavic. Tato zásoba vzniká právě ze zakázek vypsaných námi a ministerstvem vnitra. Od ministerstva financí jsme na to dostali přes 1,2 miliardy korun," řekl Švagr.

Vedle toho by podle něj měla jednotlivá ministerstva převést přebytky ochranných pomůcek, které si samy nakoupily. "Zjednodušeně řečeno, nechají si zásoby na dva měsíce a všechno, co mají navíc, tak nám převedou do rezerv," uvedl předseda.

"Především jde o převod zásob z ministerstva vnitra ze skladu z Opočínku. Předpokládám, že do konce srpna dořešíme všechny s tím související administrativní a technické záležitosti. Převod by se měl týkat asi 60 milionů roušek a kolem deseti milionů respirátorů. Z ostatních resortů jednáme o převodu ochranných pomůcek ještě s ministerstvem financí, ministerstvem průmyslu a obchodu a s ministerstvem zdravotnictví," dodal Švagr.