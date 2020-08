SSHR má u osmi z 11 druhů pomůcek podepsány smlouvy s dodavateli

Sedlčany (Příbramsko) - Správa státních hmotných rezerv (SSHR) má k dnešnímu dni u osmi z 11 druhů ochranných pomůcek podepsány smlouvy s dodavateli. Firmy zboží postupně dovážejí do skladů SSHR v Sedlčanech a Olomouci, řekl dnes novinářům předseda SSHR Pavel Švagr.

Vláda prostřednictvím SSHR nakupuje do strategických zásob státu pro další možnou koronavirovou krizi miliony zdravotnických pomůcek, jde o respirátory, roušky, filtry, ochranné štíty, brýle, rukavice, návleky, čepice nebo rychlotesty. Podle Švagra zbývá dořešit nákup respirátorů třídy FFP2, kde se výběrové řízení zdrželo kvůli námitkám a některé výrobky navíc nevyhovovaly kvalitou. U respirátorů FFP3 je již vybraný dodavatel, ale čeká se, zda se někdo neodvolá. Podobná situace je u rychlotestů, kde by podpis smlouvy mohl být také už příští týden.

Proti období na začátku nouzového stavu je nyní podle Švagra situace mnohem příznivější, protože ve skladech SSHR jsou již miliony kusů pomůcek. Část jich navíc zůstane v policejním skladu v Opočínku u Pardubic. "S tím, co převedeme ze strany ministerstva vnitra do pohotovostních zásob, budeme mít například 75 milionů roušek - to je ta největší položka - přičemž dvouměsíční zásoba je zhruba 54 milionů," uvedl Švagr.

Dnes například kamion přivezl do Sedlčan 3,5 milionu zdravotnických rukavic, celkem jich má česká firma BATIST Medical dodat přes 21 milionů. Další dva miliony rukavic zamířily do Olomouce. Tento sklad byl dříve určený pro průmyslovou infrastrukturu a nyní má sloužit pro zásobování zdravotnických zařízení na Moravě. To je rozdíl proti nouzovému stavu, kdy se do nemocnic po celé republice dovážely ochranné pomůcky jen ze Sedlčan.

Správa minulý týden také uzavřela smlouvu na 16 milionů roušek, jejichž dodavatelem je firma DispoMask. Podle Švagra jde o nového českého výrobce, který se zároveň zavázal ke stoprocentní obměně zboží, pokud by do 15 měsíců od dodání nebylo použito.

Vláda v polovině května oznámila, že prostřednictvím SSHR koupí do strategických zásob státu miliony pomůcek za 3,7 miliardy korun. Zásoby by ministerstvům, jejich podřízeným a organizačním složkám a také krajům měly vydržet na dva měsíce. Nákup rozdělila na dvě fáze, v první fázi měla být koupena polovina množství v hodnotě až 1,85 miliardy Kč.

Otevřené výběrové řízení na 11 položek ochranných pomůcek z počátku června podle Švagra znamenalo 35 dílčích zakázek, do nichž přišlo 195 nabídek. "Ty jsme průběžně vyhodnocovali a v tuhle chvíli jsme v situaci, kdy už máme uzavřené reálně smlouvy na osm z těch 11 druhů ochranných pomůcek," uvedl Švagr. Vedle toho v první fázi nakupovalo také vnitro.

SSHR nyní připravuje soutěže do druhé etapy, na některé zboží se ale vypisovat nebudou, protože po převedení přebytků od jednotlivých ministerstev budou zásoby dostatečné. Nákup by měl být navíc jednodušší, protože nepůjde o otevřené výběrové řízení, ale takzvané jednací řízení bez uveřejnění.