SSHR asi bude moci nakupovat roušky bez tendru

Praha - Správa státních hmotných rezerv bude zřejmě moci nakupovat ochranné prostředky proti koronaviru v případě nutnosti bez zadávacího řízení. Umožňuje jí to novela o zadávání veřejných zakázek, kterou ve zrychleném režimu již v prvním čtení schválila Sněmovna. Výjimka, kterou musí ještě schválit Senát, má platit jen šest měsíců po vyhlášení ve sbírce. Novelu ve Sněmovně předložila loni v červnu skupina čtyř poslanců z KSČM, hnutí ANO, SPD a ČSSD. Jeden z předkladatelů, Radek Koten (SPD), svůj podpis posléze odvolal.

"V současné době je nutné operativně doplnit zásoby Správy státních hmotných rezerv, které byly vyčerpány v rámci opatření při krizovém stavu. Nelze vyloučit, že obdobný krizový stav může nastat kdykoli v následujících měsících," napsali předkladatelé návrhu v důvodové zprávě k novele. Zástupce předkladatelů Zdeněk Ondráček (KSČM) dnes poukazoval například na to, že po ukončení nouzového stavu by Správa státních hmotných rezerv musela přejít při nákupech do standardního režimu.

Vláda zaujala k návrhu loni v létě neutrální stanovisko. Vyjádřila v něm pochybnosti ohledně nezbytnosti navrhované změny. Podle vlády už řešenou situaci pokrývají výjimky v zákoně o zadávání veřejných zakázek.

Vláda upozornila i na to, že počet výjimek v evropských směrnicích, týkajících se veřejných zakázek je uzavřený a členské státy si nemůžou stanovit další výjimky. Podle vlády je také navrhovaná změna nesystémové, protože se zavádí jen na omezenou dobu a kvůli jednomu typu viru.

Obdobně jako vláda se vyjádřil i zpravodaj Ondřej Profant (Piráti). Podle něj už výjimky v zákoně existují, a půjde tedy o duplicitní úpravu.

Pro zákon nakonec hlasovalo 62 z přítomných 90 poslanců. Proti nebyl žádný poslanec.