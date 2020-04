SŠ by mohly mít s koncem školního roku problémy, upozornil spolek

Praha - Na možné potíže kolem konce školního roku na středních školách upozorňuje spolek Pedagogická komora. Poukazuje na to, že v červnu by měly školy zvládnout maturity, závěrečné i přijímací zkoušky. Chybět jim může čas i učitelé. Spolek to uvedl v tiskové zprávě, kterou zaslal ČTK. Žádá, aby ministerstvo školství provedlo rychle průzkum možností škol a podle toho se stanovil postup. Připojil se tak k otevřenému dopisu ředitele mladoboleslavské Integrované střední školy Štefana Klímy, který k provedení průzkumu resort vyzval.

Školy se kvůli šíření nákazy novým koronavirem uzavřely 11. března. Vláda oznámila, že s úplným provozem do konce školního roku nepočítá. Střední školy by se podle harmonogramu mohly otevřít 11. května, ale jen pro studenty závěrečných ročníků kvůli přípravě na maturitu či závěrečné zkoušky. Maturity by se mohly konat od 1. června. V červnu by mohly být jednotné přijímací zkoušky na střední školy a pro středoškoláky a starší žáky by byly možné občasné třídnické hodiny ke stěžejním předmětům, uvedlo ministerstvo v harmonogramu.

Podle dopisu školy v červnu čekají písemné, praktické a ústní maturity a závěrečné zkoušky i přijímací zkoušky, pedagogické rady a třídní schůzky. Chybět ale může čas a také zkoušející. Klíma uvedl, že "60 až 70 procent pedagogických pracovníků je vzhledem ke koronaviru rizikových" a některým lékař návrat nedoporučil. Náhradníků není dostatek. Brzké poslání žáků do škol by podle Klímy mohlo vést ke karanténám, což by situaci ještě zkomplikovalo.

Podle viceprezidenta spolku Pedagogická komora Janka Wagnera by ministerstvo mělo požadavek na provedení průzkumu o stavu škol vyslyšet. "Rozhodování bez dat a bez reálné zkušenosti s chodem škol není v takto vážné situaci již možné," uvedl Wagner.