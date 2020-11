Srovnávací zkoušky budou v prosinci on-line, pak snad i prezenčně

Praha - Národní srovnávací zkoušky, které nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na desítky vysokých škol v Česku, se kvůli epidemii koronaviru uskuteční v prosinci pouze v on-line podobě. Společnost Scio, která zkoušky organizuje, o tom rozhodla s ohledem na nepříznivou epidemickou situaci. Ve zbylých pěti termínech v první polovině příštího roku by se zkoušky měly konat jak v on-line, tak prezenční podobě. ČTK o tom dnes informoval manažer komunikace Scio Bohuslav Bohuněk.

První termín srovnávacích zkoušek v aktuálním školním roce se uskuteční 12. prosince. Zájemci se k němu mohou přihlašovat do 26. listopadu. "Rozhodli jsme se, že nechceme dál držet účastníky v nejistotě, zda se prezenční forma zkoušky uskuteční. Proto jsme o čistě on-line variantě prosincového termínu rozhodli s předstihem, aby to studenti mohli zohlednit při přihlašování ke zkouškám," uvedl Martin Drnek, který projekt zkoušek ve Scio vede.

Zbylých pět termínů zkoušek by se mělo konat od února do května on-line i prezenčně. Záležet bude podle Drnka na tom, zda to bude možné s ohledem na vládní opatření. V případě prezenčních zkoušek je společnost Scio připravena reagovat na aktuální situaci například snížením kapacit účastníků ve třídách nebo školách.

Funkčnost on-line testování si Scio ověřilo již v loňském školním roce, kdy se v této podobě uskutečnily tři řádné a jeden mimořádný termín. Celkově zkoušky skládalo kolem 10.000 účastníků, naprostá většina z nich podle Drnka neměla technické potíže. Případné problémy podle něj nejčastěji souvisely s tím, že uchazeči použili nesprávný internetový prohlížeč nebo si s předstihem neprohlédli vstupní test, který by případné technické potíže odhalil. "V letošním školním roce proto bude vstupní test neboli onboarding povinný," řekl.

Zkoušku z domova si podle něj na jaře zvolilo 19 procent lidí z preventivních důvodů. Dalších 17 procent uvedlo, že řešení testu on-line považují za příjemnější a deset procent tak zkoušku skládalo, protože byli mimo ČR.

Systém pro on-line zkoušku Scio vyvinula australská společnost Janison. Uchazeči budou muset být s počítačem vybaveným webkamerou a mikrofonem v uzavřené místnosti. Zkouška se bude celá nahrávat. Inteligentní systém bude zaznamenávat, co se v místnosti u uchazeče děje. Umělá inteligence pak vypočítá pravděpodobnost podvádění, kterou následně podle výsledků testu vyhodnotí pracovník společnosti Scio.

Národní srovnávací zkoušky využívá jako kritérium pro přijetí na vysoké školy přibližně 80 vysokoškolských fakult v Česku i na Slovensku. Zkoušky je v každém školním roce možné absolvovat až šestkrát, počítá se jen nejlepší výsledek. Loni se jich účastnilo kolem 21.000 uchazečů. Scio nabízí testy z obecných studijních předpokladů, základů společenských věd, matematiky a dalších sedmi předmětů. Každá fakulta dle vlastních preferencí sama určí, jaké testy musejí její uchazeči splnit a které termíny zkoušek bude uznávat.