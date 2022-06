Srážku pendolina s lokomotivou v Bohumíně nepřežil strojvedoucí

Bohumín (Karvinsko) - Vlak pendolino odjíždějící do Prahy se dnes ráno srazil ve stanici Bohumín na Karvinsku s posunovací lokomotivou. Srážku nepřežil strojvedoucí. Ve vlaku se lehce zranila stevardka, na posunovací lokomotivě čtyři zaměstnanci společnosti ČD Cargo. ČTK to řekli mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský a generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Škoda půjde do několika desítek milionů korun. Drážní inspekce předběžně připustila, že vlak neměl projet návěstidlem. Provoz na trati je částečně omezen. Do normálu se dostane nejdříve v úterý odpoledne.

"Pravděpodobná možnost je takzvaná nedovolená jízda, to znamená, že pendolino projelo návěstidlo zakazující jízdu, takže nemělo ještě správně postaveno výhybky a vjelo tam, kam nemělo," řekl Kučera. Hmotná škoda podle něj půjde do desítek milionů. "Škoda na posunující lokomotivě se odhaduje na šest milionů korun a na kolejišti deset milionů korun. Na vlaku pendolino se bude pohybovat v řádech desítek milionů korun," uvedl Kučera. Později v ČT Kučera řekl, že vyšetřovatelé vědí téměř s jistotou, že vlak neměl projet návěstidlem a zjišťují, proč se rozjel.

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. "Identifikovali jsme strojvedoucího z vlaku. Jedná se o muže ročník 1968, který utrpěl devastující zranění, jimž na místě podlehl. Bude nařízena soudní pitva," řekla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl řekl, že muži z posunovací lokomotivy od 40 do 53 let byli zraněni lehce a středně těžce. "Utrpěli lehká a středně těžká poranění, otřes mozku a poranění končetin," řekl. Sanitky převezly zraněné do nemocnic v Bohumíně, Karviné a Městské nemocnice Ostrava. Podle mluvčího moravskoslezských hasičů Petra Kůdely jelo ve vlaku 16 cestujících a tři členové posádky, kteří vyvázli bez zranění. Cestující byli evakuováni, spoj s plánovaným odjezdem ve 04:59 byl zrušen. Provoz ve stanici Bohumín byl půl hodiny přerušený.

Provoz na železnici mezi Bohumínem a polskými Chalupkami se na několik hodin zastavil. Po 12:00 mluvčí Správy železnic Jan Nevola ČTK řekl, že byl v omezeném režimu obnoven. "Vlaky ale musejí místo nehody objíždět přes Vrbici. Takže mohou nabrat zpoždění," uvedl. I v ostatních směrech je provoz v Bohumíně stále omezený.

Nehoda se stala v 05:02 a vykolejily při ní dva vagony, poškozeny byly výhybky. "Šetření bude nadlouho, potrvá několik měsíců," řekl Kučera. Zdůraznil, že všechny informace jsou předběžné. "Strojvedoucí pendolina zahynul a zatím nemůžeme říct, že za nehodu může on," uvedl.

Kůdela řekl, že pendolino se po výjezdu ze stanice střetlo se záložní posunovací lokomotivkou řady 742 zvanou Kocour. Vykolejila lokomotiva a dva vozy pendolina. Lokomotivu a jeden vůz pendolina se už hasičům podařilo dostat na koleje. Třetí vykolejený vůz budou na koleje vracet až v úterý ráno. Pak vyhodnotí rozsah poškození trati a výhybek.

Šťáhlavský ČTK řekl, že vlak 516 SC Pendolino s odjezdem ve 4:59 měl dorazit do Prahy v 08:30. Cestující z pendolina mohli využít následné vlaky.

České dráhy vlastní sedm pendolin, z nichž šest denně vypravují a sedmé prochází plánovanou údržbou. "Když je jedno poškozené, bude se to samozřejmě muset řešit nějakou náhradou, ale v tuhle chvíli je ještě brzy říct jakou formou," řekl Šťáhlavský. Běžnou údržbu je podle něj třeba dělat pravidelně i ve větším rozsahu.